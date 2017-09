MALARIA/ Cos'è, i sintomi, gli effetti e i rischi della grave malattia

Malaria: cos'è, i sintomi, gli effetti e i rischi

Torna l'allarme malaria in Italia: l'ultimo caso era stato registrato nel 2009 a Fondi, in provincia di Latina, ma ieri pomeriggio una bambina di quattro anni è morta agli Spedali Civili di Brescia, dove era stata trasportata da Trento. Ma cos'è la malaria e quali sono i sintomi che si accusano quando viene contratta? Innanzitutto si tratta di una malattia tipica dell'area tropicale e subtropicale, quindi solitamente il rischio per gli italiani è di contrarla attraverso viaggi nei paesi a rischio. In Italia è eradicata, essendo scomparsa negli anni '50, eppure non mancano casi, come appunto quello della piccola Sofia. La malaria è una malattia infettiva causata da un microrganismo parassita Plasmodium: si trasmette all'uomo con la puntura di zanzara Anopheles. I parassiti della malaria vengono quindi trasmessi da questo tipo di zanzare, che si nutrono del sangue per far maturare le uova. Solitamente pungono nelle ore di oscurità. La trasmissione della malaria, però, può avvenire anche con la trasfusione di sangue o globuli rossi provenienti da soggetti malarici o infetti. In Italia però esistono leggi che vietano la donazione a persone che hanno soggiornato in zone a rischio o che abbiano eseguito una chemioprofilassi antimalarica.

TRASMISSIONE E INCUBAZIONE: LE INFORMAZIONI UTILI

Da quando si è punti alla comparsa dei sintomi della malaria passa solitamente una settimana, al massimo due, ma in alcuni casi possono trascorrere anche 30 giorni. Ci sono ceppi per i quali l'incubazione si può protrarre anche per 8-10 mesi. La malaria comunque non si trasmette con contagio interumano diretto, ma solo con le punture di zanzare. All'inizio insorge una febbre accompagnata da brividi, mal di testa, mal di schiena, sudorazione, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea e tosse. Si tratta di sintomi che inizialmente è difficile associare alla malaria. La malaria grave però nei bambini può causare anemia grave, sofferenza respiratoria in relazione ad acidosi metabolica, malaria cerebrale. Se causata da Plasmodium falciparum, può essere letale, quindi il trattamento va avviato il prima possibile. I farmaci attivi contro la malaria sono tanti, ma bisogna fare i conti con la resistenza, che è in grado di ostacolare l'efficacia del farmaco.

