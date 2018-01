Palestra per il cervello/ Solo il 37% degli italiani "allena" la mente: fitness sul web

Palestra per il cervello, un sondaggio di Swg per Novartis rivela che solo il 37% degli italiani tiene in forma la mente: nasce "Brain power", fitness sul web

Immagine di repertorio (Wikipedia)

La palestra per il cervello è meno utilizzata rispetto alla palestra per la cura dell’aspetto fisico e del proprio corpo: la disequazione trova conferme anche statistiche. Come sottolinea Adnkronos.com, un sondaggio di SWG per Novartis all’interno dell’iniziativa Brainzone rivela che gli italiani passano la maggior parte del proprio tempo libero ad ascoltare la radio, il 46 per cento, e a guardare la televisione, 41 per cento. Numeri e dati decisamente inferiori per ciò che riguarda le attività che aiutano a stimolare la mente: il 24 per cento degli italiani svolge giochi come l’enigmistica e il sudoku, mentre solo l’8 per cento visita musei e va a teatro. Solo il 37 per cento degli italiani, dunque, si dedica alla cura del cervello. Maura Porcino, direttore di ricerca di SWG Italia, ha commentato: “Solamente metà del campione, nell’ultima settimana, ha letto libri o risolto quesiti di enigmistica ed è da evidenziare che si tratta soprattutto della fascia over 55 della popolazione: in misura maggiore si tratta di persone in età pensionabile, circa il 59%, o che non lavorano”.

NASCE BRAIN POWER

Dati sconcertanti per ciò che concerne la cura delle funzioni cognitive e le capacità mentali, che necessitano di essere preservate. Passando alle altre fasce d’ètà, Maura Porcino ha spiegato: “Emerge da questi dati che hobby come l'enigmistica o il sudoku sono preferiti in particolare dagli adulti; vi è una spaccatura, infatti, tra italiani in età lavorativa e fasce più adulte della popolazione che riflette un cambio di abitudini ma anche una diversa gestione del proprio tempo. Questo tipo di attività viene rimandata a momenti in cui si ha più tempo e una diversa consapevolezza degli effetti dell’età sul nostro corpo, come la pensione”. Per preservare le capacità cognitive, inoltre, solo il 30 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere consapevole che le tecniche di rilassamento e allontanamento degli schermi video possano essere utili. Brainzone, l’iniziativa di Novartis dedicata alla cura del cervello, ha crato a tal proposito Brain power: uno spazio online per nutrire, rilassare e tenere “in forma” le proprie funzionalità cognitive. Diverse le aree tematiche disponibili, come sottolinea Adnkronos: "Train your Brain" (per la stimolazione del cervello tramite giochi ed esercizi di logica); "Relax your Brain" (per sperimentare tecniche di rilassamento e di yoga per rigenerarsi e controllare lo stress) e "Feed your Brain" (con consigli nutrizionali sugli alimenti amici del cervello).

© Riproduzione Riservata.