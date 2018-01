Genome Editing, scoperta per correggere il Dna malato/ Cos'è il "bisturi molecolare" contro malattie genetiche

30 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Genome editing, scoperta per riparare Dna malato

Nuova scoperta importante della scienza genomica, e ancora una volta dall’Italia: nel settore dell’editing genomico, grande scoperta del Cibio Università di Trento che avrebbe scoperto un metodo capace di rendere il genome editing assai preciso nel curare e riparare il Dna malato. In termini “semplici”, tale molecola scoperta e denominata “evoCas9” riuscirebbe ad uccidere come un’arma di precisione solo il Dna malato, lasciando intatto la restante parte. La scoperta pubblicata su Nature Biotechnology potrebbe fungere seriamente per la correzione delle alterazioni presenti ad esempio in malattie genetiche e tumori. Secondo quanto ha spiegato la professoressa Anna Cereseto del Cibio-Center For Integrative Biology (e autrice dell’articolo presentato sulla prestigiosa rivista scientifica), «si tratta di un enzima di affidabilità assoluta, che effettua il cambiamento soltanto nel punto stabilito».

LA FUNZIONE DELLA MOLECOLA BISTURI

Sempre la ricercatrice, assieme al suo vasto gruppo di lavoro, afferma come con questa nuova “arma di precisione” si intende un «metodo sperimentale attraverso cui otteniamo una molecola, evoCas9, davvero precisa nel cambiare il Dna». Si tratta di una scoperta potenzialmente storica nel settore dell’editing genomico e come tutte le novità andrà studiata e verificata ad ampio raggio nei prossimi anni, con i dovuti “piedi di piombo”; secondo lo studio però gli ambiti in cui agirebbe tale “corretto perfetto”, o “molecola bisturi”, non si limiterebbero solo alle malattie genetiche e ai tumori (che già sarebbe un’enorme conquista) bensì si estenderebbero anche ai settori “non medici” del genome editing, come il miglioramento delle piante e degli animali da allevamento. Soddisfatto il direttore del centro Alessandro Quattrone: «L’interesse per questa tecnologia è globale, non è quindi facile trattenerla; stiamo lavorando in molti per partire da casi come questo e fondare il biotech trentino attraendo capitali. È ciò che la nostra Provincia si meriterebbe per aver sempre fortemente creduto nel programma dell’Università che ha generato il CIBIO».

