LA BALENA CHE PARLA/ Video, un'orca ripete le parole dell'istruttrice dallo sfiatatoio

Ecco a voi l'orca parlante, che risponde e ripete parole umane dal buco dello sfiatatoio sul dorso, un esperimento incredibile che sta funzionando, ecco di cosa si tratta

31 gennaio 2018 Paolo Vites

Un'orca

Impressionante. Altro che pappagalli parlanti. Quello che questa orca di 16 anni di età tenuta in un acquario in Francia riesce a fare fa venire i brividi. In sostanza l'animale ha imparato a dire quello che l'istruttrice ripete e cioè "hallo" e contare fino a tre. Il suono che ne fuoriesce è incedibile, attraverso il buco di respirazione che tutte le balene hanno sul dorso, cambiando anche tono di voce, quasi fosse un film horror. Ovviamente per l'animale si tratta di suoni, ma secondo gli scienziati che studiano questo approccio da anni, sarà possibile in futuro sostenere una conversazione con questo tipo di animali che, come sappiamo, sono mammiferi come noi.

Per il dottor Abramson, dell'università di Madrid, si tratta di una cosa concepibile: "è stato fatto in precedenza con un pappagallo e con dei delfini usando il linguaggio americano dei segni, dicendo loro portami questo oggetto o metti quell'oggetto sopra quell'altro. Loro capivano e hanno eseguito". Il professore dice però di essere prudenti nel pensare di imporre la nostra concezione umana agli animali,impareremo di più se cercheremo di capire come gli animali di ogni specie comunicano fra di loro piuttosto che insegnare loro il nostro tipo di linguaggio". Protagonista di tutto questo è Wiki, un'orca femmina di 16 anni di età nata in cattività al parco acquatico di Marineland ad Antibes in Francia. L'orca "parlava" mentre era parzialmente sott'acqua con il solo buco dello sfiatatoio che emergeva.







© Riproduzione Riservata.