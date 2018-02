SpaceX, razzo Falcon Heavy verso Marte/ Video lancio, una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack

07 febbraio 2018 Silvana Palazzo

SpaceX, razzo Falcon Heavy verso Marte (Foto: da Twitter)

Un'auto nello spazio: è Falcon Heavy, il più potente razzo mai lanciato in orbita dall'uomo. Lo ha realizzato SpaceX, la società del visionario imprenditore Elon Musk, già fondatore di Tesla. Il lancio inaugurale è andato a buon fine: un'auto Roadster rossa è in rotta verso Marte. Se in futuro riusciremo a passeggiare sul pianeta rosso sarà forse merito di Falcon Heavy. Il razzo, senza equipaggio a bordo, rappresenta un passo in avanti importante verso future missioni umane nello spazio profondo e su Marte. Lanciato dalla piattaforma del Kennedy Space Center, in Florida, il razzo è stato salutato dagli applausi degli ingegneri che lo hanno progettato. Rimandato due volte a causa dei forti venti in quota, il lancio del razzo della SpaceX è avvenuto alle 21.45, ora locale. Quando Falcon Heavy ha acceso i suoi 27 motori ed è volato nel cielo azzurro dal centro di controllo di Cape Canaveral, sono scoppiati applausi e urla dalla piattaforma che la Nasa usava 40 anni fa per le missioni lunari.

SPACEX, FALCON HEAVY VERSO MARTE CON UNA TESLA

“La missione è andata bene quanto si poteva sperare”, questo il primo commento di Elon Musk dopo il lancio in orbita il razzo Falcon Heavy. Entusiasta il fondatore di SpaceX, la società che ha realizzato il razzo. Musk ha definito il lancio “probabilmente la cosa più eccitante che letteralmente abbia mai visto”. Il suo sogno è diventato realtà: “Avevo in testa questa immagine di una colossale esplosione sulla piattaforma e di una ruota con il marchio Tesla che rotolava via. Per fortuna non è andata così”. Lo storico viaggio del razzo ha catturato l'immagine del mondo per la sua particolarità: è carico della Tesla rossa di Musk e di un manichino vestito da astronauta. Il lancio è stato trasmesso in streaming YouTube da SpaceX: il video mostra la Tesla Roadster che vola nello spazio con la colonna sonora “Space Oddity” di David Bowie e le parole “Don't Panic” sul cruscotto, un omaggio alla celebre serie di fantascienza “Guida galattica per autostoppisti”.

