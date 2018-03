Cancro al seno nell'uomo/ La battaglia di Stefano contro tumore alla mammella: a 48 anni colpito da carcinoma

La medicina era al corrente che una piccola percentuale di uomini può sviluppare il tumore al seno, cosa che invece la maggior parte della gente pensa sia esclusiva delle donne

19 marzo 2018 Paolo Vites

Stefano Saldarelli, immagine da Facebook

Non è esclusiva delle donne il tumore al seno. Il caso shock di un uomo di 48 anni residente a Prato, Stefano Saldarelli, lo dimostra: da un anno ha un tumore alla mammella, un caso di carcinoma duttale infiltrante, cosa che si pensava impossibile in un maschio. Oltre alla terribile malattia, anche la vergogna nel fare la fila unico uomo in mezzo a donne per una mammografia. Stefano per adesso è salvo proprio grazie alla moglie che nell'agosto dello scorso anno poco prima di partire per le ferie si accorge di un rigonfiamento all'altezza del capezzolo sinistro del marito. Una ecografia immediata e dopo le vacanze il risultato incredibile: tumefazione a sede mammaria sinistra. A dicembre l'operazione chirurgica poi il ciclo di chemioterapia: "All'inizio non volevo saperne, temevo gli effetti collaterali sul fisico la perdita dei capelli. Ma poi sono entrato nella routine della chemio, ora sono a metà trattamento e per ora va bene" ha detto in una intervista al quotidiano Il Tirreno. Quindi la decisione di raccontare la sua storia su un blog aperto per informare gli altri uomini che sì, anche noi possiamo essere colpiti da quella che sembrava una malattia esclusivamente femminile (stefanosaldarelli.com). Nel blog si legge che il suo caso non è poi unico come si poteva pensare, mette cifre e dati: "Numero di decessi per causa e per sesso osservati in Italia durante l’anno 2014, il dato fa riflettere, in generale, perché si parla di cause di mortalità legate al cancro e, solo per cancro al seno, riferite a 129 uomini e 12.201 donne".

LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE MASCHILE

Adesso l'uomo ha lanciato una campagna su tutti i social con l'hashtag #cancroalsenomaschile con una foto in cui si mostra a petto nudo con le cicatrici in una immagine in bianco e nero e una solo parte a colori, la scritta "Il cancro al seno non è solo roba da femmine". Facendo un giro su Internet si scopre che quanto ha colpito l'uomo residente a Prato si sapeva bene da tempo, ad esempio sul sito infoseno.org. Si legge ad esempio che fino alla pubertà il seno di uomini e donne è uguale "perché il livello di estrogeni, gli ormoni che fanno crescere il seno, è alto sia nelle femmine sia nei maschi. Successivamente negli uomini aumenta il livello dell’ormone testosterone che blocca la crescita del seno. I lobuli non possono così formarsi e i pochi dotti presenti non possono svilupparsi. Il tumore del seno maschile origina perciò sempre dai dotti, cioè i canalini che conducono il latte nel capezzolo". E' vero però che negli uomini è molto raro, sempre sul sito si legge che colpisce lo 0,7% degli uomini e che nella maggior parte dei casi insorge dopo i 60 anni. Cause possono essere l'obesità ed elevati livelli di estrogeni. Ma anche casi ereditari, che sono il 5-10% dei casi di tumore maschile al seno.

