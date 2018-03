Meningite, grave 19enne ricoverato a Cagliari/ Assl: “C'è un focolaio, ma non è epidemia”

A pochi giorni dalla morte di un ventenne di Cagliari, in provincia del capoluogo sardo si registra un altro caso di meningite B, colpito un ragazzo di 19 anni

23 marzo 2018 Paolo Vites

Meningite, grave 19enne ricoverato a Cagliari (Foto: da Pixabay)

Continuano a spuntare seppure sporadicamente i casi di meningite qua e là per l'Italia. Il nuovo caso, dopo che per un po' di tempo non se ne registravano, è segnalato a Gesico, in provincia di Cagliari, a essere colpito un giovane di 19 anni, Samuele C, al momento ricoverato al Policlinico di Monserrato nel reparto rianimazione. Si tratta di meningite di tipo B, le sue condizioni sono giudicate stazionarie ma gravi. Il tutto dopo che qualche giorno fa un altro giovane, Giovanni Mandas di Cagliari, è morto a causa della malattia. Ovviamente parenti e amici del ragazzo ricoverato sono stati sottoposti a profilassi. Giorgio Carlo Steri, responsabile del settore Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Ats Assl di Cagliari, ammette l'esistenza di un focolaio di meningite nel Cagliaritano. "È il secondo caso di malattia invasiva batterica quindi si può dire che c'è stato un focolaio - spiega il direttore, come riportato dall'Ansa - sicuramente non è una epidemia, siamo all'interno dei casi attesi. Gli ultimi due avvenuti in un periodo di tempo ristretto e nello stesso luogo".

MENINGITE, GRAVE 19ENNE RICOVERATO A CAGLIARI

La meningite di tipo B è la forma di meningite più frequente in Europa, Australia e Canada. Di norma colpisce i bambini piccoli e gli adolescenti, poiché il loro sistema immunitario non è del tutto sviluppato mentre tra gli adolescenti la ragione viene identificata nelle loro abitudini di vita, ad esempio frequentare ambienti molto affollati come i bar e le discoteche oltre che la scuola. La maggior parte delle infezioni provocata dal meningococco ti tipo B: solo dalla fine del 2013 è stato reso disponibile un vaccino. Tra il 2011 e il 2014 si sono registrati 572 casi di infezione di questo tipo. E' mortale in un paziente su 10, ma chi guarisce facilmente è vittima di disabilità permanenti anche se non sempre.

