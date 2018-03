Ricerca, science l'amore di mamma modifica i geni/ Il Dna del figlio cambia grazie alle cure materne

Ricerca, science l'amore di mamma modifica i geni, il Dna del figlio cambia grazie alle cure materne. La straordinaria scoperta realizzata dal Salk Institute for Biological Studies

Può l’amore materno modificare il Dna del proprio figlio? La risposta è sì. Un sorprendente studio realizzato dagli scienziati del Salk Institute for Biological Studies, coordinati dalla professoressa Tracy Bedrosian, hanno trovato una forte correlazione fra il patrimonio genetico e l’affetto e le cure che un figlio può ricevere dal proprio genitore. In poche parole, ogni essere umano ha una serie di copie di geni ballerini, ovvero, geni che si spostano senza una certa regolarità da un punto all’altro del genoma. In base allo studio di cui sopra, effettuato sui cervelli di alcuni cuccioli di roditore, si è scoperto che tali geni diminuiscono quando i suddetti animali ricevono l’affetto e le cure delle proprie madri. Un'associazione molto interessante che secondo gli studiosi potrebbe portare alla scoperta della causa di malattie psichiatriche come l’ansia, la depressione e la schizofrenia.

“UNA SCOPERTA CHE CI DA’ SPERANZA”

«Ci viene insegnato che il nostro DNA – le parole del professore del Salk Institute, Rusty Cage - è qualcosa di stabile e immutabile che ci rende ciò che siamo, ma in realtà è molto più dinamico. Si scopre che ci sono geni nelle cellule che sono in grado di copiare se stessi e spostarsi, il che significa che, in qualche modo, il tuo DNA cambia». I geni ballerini di cui sopra, si chiamano in gergo scientifico Lines, ovvero, lunghi elementi nucleari che si spostano da un punto all’altro del Dna. «Forse - ha dichiarato Tracy Bedrosian, la coordinatrice dello studio - ci sono fattori nel cervello o nell'ambiente che causano cambiamenti più o meno frequenti». Nello studio, i roditori che ricevevano maggiori cure materne, avevano un numero inferiori di geni ballerini, gli altri invece, ne avevano di più. «Questo è un fatto che ci dà una grande speranza – ha concluso Cage - perché una volta capito un meccanismo, si può iniziare a sviluppare strategie di intervento».

