Stomaco al posto dell'esofago “bruciato” da soda caustica/ Ultime notizie Torino: salvati due fratellini

Torino, stomaco al posto dell'esofago “bruciato” da soda caustica: salvati due fratellini che l'avevano ingerita per errore. Le ultime notizie sull'intervento record della Città della Salute

28 marzo 2018 Paolo Vites

Torino, intervento record su due bambini

Due fratelli sono stati salvati dalla Città della Salute di Torino con un intervento prodigioso. Avevano ingerito soda caustica, bruciandosi l'esofago. Così è cominciato il calvario per una bambina di quasi 4 anni e il fratellino di 5. L'équipe del professor Renato Romagnoli, Chirurgia Generale 2 universitaria, ha rimosso a entrambi l'esofago malato rimpiazzandolo con lo stomaco, spostato all'altezza del collo. Una tecnica innovativa che non era mia stata tentata prima su pazienti così piccoli. I chirurghi sono intervenuti da punti diversi - torace, addome e collo - e hanno spostato lo stomaco, rimodellandolo a tubo fino al collo di entrambi i piccoli pazienti. Con una sutura tra il brevissimo moncone esofageo sotto la gola e l'apice dello stomaco portato al collo è stata ristabilita la continuità del tubo digerente. Sono passati un paio di mesi dall'intervento e i due bambini sono tornati a nutrirsi di cibo solido tramite la bocca e non si prevede alcun rischio sulla qualità della vita e la durata, considerata identica a chiunque della loro età. (agg. di Silvana Palazzo)

INTERVENTO RECORD: STOMACO AL POSTO DELL'ESOFAGO “BRUCIATO”

Il solito, maledetto errore che fanno in tanti: travasare veleni, sostanze tossiche in questo caso della soda caustica in una bottiglia normalmente usata per l'acqua da bere, senza scriverci niente, dimenticandosi o non pensando di avvertire. Non si può quando in casa si hanno due bambini piccoli, all'epoca dei fatti rispettivamente 4 e 5 anni. Si sa che toccano tutto, e così in un pomeriggio estivo i due piccoli pensano di bere dell'acqua fresca, invece è soda caustica, terribile sostanza corrosiva che brucia loro gran parte dell'esofago. Il dolore terribile, devastante e l'impossibilità di avere l'organo che permette di digerire acqua e cibo. Più grave dei due è la bambina il cui esofago nel giro di alcune settimane, nonostante i tentativi di operarla, si chiude completamente tre centimetri sotto la gola. Per nutrirla viene applicato un sondino che va direttamente nell'intestino. Anche per il fratello inizialmente una sonda alimentatrice, ma direttamente all'esofago perché il danno è minore, ma in breve tempo anche per lui accade la chiusura completa dell'esofago a causa di una cicatrizzazione anomala. Per lui la nutrizione viene fatta in vena. Un anno di questa sofferenza poi si tenta l'intervento chirurgico seguendo una strada innovativa.

