Addio pillola, arriva il contraccettivo a base di gamberi/ Svezia, anticoncezionale biologico senza ormoni

Scienziati svedesi hanno inventato la pillola anticoncezionale definitiva, al 100% biologica e naturale e che non fa più star male le donne. Ecco di cosa si tratta

30 marzo 2018 Paolo Vites

La notizia su alcuni media viene riportata con l'enfasi che avrebbe la fine della fame nel mondo, della strage di bambini nelle guerre che imperversano ovunque, della violenza sulle donne, del terrorismo bombarolo, insomma fatti drammatici di cui solitamente non si parla e da decenni non vengono risolti da chi potrebbe farlo. Invece è tutto un "Un passo in più nella gender equality, parità di diritti di fatto tra i sessi" e un osanna al paese più libero e moderno del mondo, la Svezia, "uno dei paesi già da decenni all'avanguardia nel mondo per la promozione del ruolo delle donne nella società, in politica, in economia e cultura, il regno-paese guida del Grande Nord che negli anni Sessanta fu punto di riferimento della "rivoluzione sessuale". Insomma il paradiso in cui tutti vorrebbero vivere. Non si fa menzione però del tasso di suicidi fra i più alti al mondo e neanche dei problemi razziali con i migranti, o della solitudine massiccia, con sempre meno matrimoni e coppie. L'importante è che la civilissima Svezia abbia trovato "la pillola anticoncezionale definitiva" quella che a differenza di quelle in commercio non fa danni (in molti casi anche la morte) "perché il preparato non interviene sul processo ormonale e dunque non causa effetti collaterali". Sono stati gli scienziati del KTH, Kungliga Tekniska Högskolan (Reale scuole superiore di tecnica) di Stoccolma, a capire che il chiosano, un polisaccaride derivato dalla chitina, sostanza presente nei gusci esterni dei crostacei come i gamberi agisce a livello della cervice.

In sostanza il polimero trasformato in pillola che si scioglie quando viene introdotta nell'organismo della donna, forma "una barriera anticoncezionale in pochi minuti, impedendo al liquido seminale maschile di fecondare gli ovuli". Ed è totalmente naturale, si annuncia con entusiasmo, a base biologica al 100% e dunque niente più effetti collaterali come fino a oggi (sarebbe, dicono, utile anche per curare ulcere e malattie infiammatorie dell'intestino). Eh davvero, leggiamo ancora: "Le vie del progresso scientifico scandinavo sono dunque infinite, e imprevedibili nel senso positivo: puntano ad affrontare questioni vitali nel quotidiano, in questo caso appunto la contraccezione e quindi l'esigenza che una donna possa avere una vita privata libera e autogestita senza temere né gravidanze indesiderate né i disturbi che la pillola anticoncezionale, la spirale o altri metodi tradizionali causano". Wow. Esultiamo. Ma che diranno gli animalisti quando entrerà in commercio e si assisterà a una strage mondiale di crostacei e gamberetti? E voi continuerete a mangiarli sapendo cosa contengono e che uso se ne fa? Viva la Svezia, che si preoccupa così per noi: sarà un business "spaziale".

