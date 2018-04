Dieta del limone/ Ecco come depurarsi e dimagrire dopo le feste di Pasqua

Dieta del limone, ecco come depurarsi e dimagrire dopo le feste di Pasqua. Il post feste di Pasqua e l'imminente prova bikini con l'estate ancora lontana e che regala del tempo.

01 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Tra le diete più conosciute c'è quella del limone che rappresenta una certezze anche per molte star hollywoodiane, perché dicono sia in grado di sgonfiare molto rapidamente il ventre e farlo diventare piatto. Il consiglio è quello di prendere alla mattina e alla sera un bicchiere di acqua con un po' di limone, sciroppo d'acero e un po' di peperoncino di cayenna. Questa scelta porterebbe il metabolismo a diventare più rapido e soprattutto aiuterebbe in maniera importante l'intestino. Sicuramente una cosa importante è quella di effettuare tutti i pasti, senza saltarli, mangiando frutta e verdura quasi in tutti i pasti. Ovviamente poi le star di Hollywood abbinano a questo anche attività fisica costante seguiti con attenzione da professionisti che li seguono sia dal punto di vista medico che da quello sportivo. Una persona normale, va ricordato, che deve assolutamente seguire un regime controllato sia per mettersi a dieta stretta che per effettuare sport.

Essere magri, anche se non troppo, è un sintomo di salute e di certo dopo le feste di Pasqua è il momento di tornare sulla bilancia per perdere poi quei chilogrammi presi in questi giorni. Sicuramente poi il bel tempo della giornata di Pasqua ha portato la mente anche più in là, con la prova bikini che si può considerare quanto meno imminente. E per questo che già da stasera in molti penseranno a una dieta che possa dare tonicità al fisico e permettere di bruciare i grassi accumulati. Sottolineando che fare un po' di attività fisica, controllata, è sempre la scelta migliore, probabilmente anche contenersi a tavola può essere considerata una scelta davvero molto importante. Non è poi necessario fare digiuno o prendere delle scelte simili, ma sicuramente ci sono dei cibi che si possono mangiare anche in grande quantità senza il rischio di prendere peso e soprattutto depurando il corpo, tra questi ovviamente in testa troviamo frutta e verdura.

