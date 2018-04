Embolia polmonare, cos'è?/ Giornata nazionale contro la trombosi: in Italia colpisce una persona su 100

L'embolia polmonare è la maggior causa di morte dopo il parto, il prossimo 18 aprile si celebra la giornata nazionale dedicata alla conoscenza di questa patologia

Il prossimo 18 aprile sarà celebrata la settima Giornata nazionale per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari a cura della Onlus per dire No! Il tema di quest'anno sarà quello dell'embolia polmonare mentre diversi sui social i momenti dedicati alla informazione. L'embonia polmonare infatti colpisce in Italia ogni anno una persona su cento mentre non molti sanno che è la causa più comune di morte per le donne dopo il parto. Undici persone colpite su cento poi muoiono entro 30 giorni dopo un attacco. Succede per lo più perché si formano emboli che si spostano nel sangue nel corpo umano arrivando fino ai polmoni e spesso in casi come questi si muore. Di fatto, quando una trombosi venosa non viene riconosciuta diventa appunto embolia polmonare con una percentuale di 40 casi su cento. Come si vede numeri alti e preoccupanti, la prevenzione e la conoscenza sono gli unici modi per evitare drammatiche conseguenze.

EMBOLIA POLMONARE, ARRIVA LA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA TROMBOSI

Il prossimo 11 aprile gli organizzatori dell'evento posteranno sui social uno speciale sondaggio informativo intitolato "Quanto nei sai di embolia polmonare?": sette domande a cui rispondere con vero o falso, pubblicate una al giorno fino al 18 aprile quando saranno svelati i risultati e ci si potrà rendere conto di quanto tale patologia è conosciuta o meno. L'associazione ALT promuove tutte queste iniziative sostenendo che con una corretta informazione un caso su tre può essere evitato. Intervistata da Meteoweb la presidente di ALT, la dottoressa Lidia Rota Vender spiega che "Un’iniziativa che ALT ha proposto per prima al mondo e a cui, qualche anno dopo, si è aggiunta l’ISTH, International Society for Thrombosis and Haemostasis, società scientifica che riunisce i clinici e i ricercatori che in tutto il mondo studiano e curano la Trombosi, con il World Thrombosis Day che sarà celebrato per il quinto anno consecutivo il prossimo ottobre. Importante, soprattutto, è sapere che nessuno è escluso da queste patologie. Anche una campionessa dello sport come Serena Williams è stata colpita da Embolia polmonare dopo aver dato alla luce la sua bambina".

