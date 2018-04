I fidanzati ingrassano più dei single/ Sorprendente scoperta: “Ecco perché le coppie tendono a metter su peso"

Gli innamorati ingrassano più facilmente

Un’interessante quanto curiosa ricerca australiana, ha svelato una correlazione diretta fra il cibo e l’amore. Stephanie Schoeppe, l’autrice della ricerca, ha in poche parole scoperto che più si è innamorati e più si mangia. Come svelato dal sito Dagospia, gli innamorati tendono spesso e volentieri a metter su qualche chilo di troppo, in maniera molto più agevole rispetto ai single. Il motivo è semplice: «Quando le coppie non sentono più la necessità di apparire attraenti per i loro compagni cedono sul cibo – le parole di Stephanie - e quello che un tempo era considerato vietato diventa permesso». Una risposta quindi molto semplice: quando si vuole conquistare una donna o un uomo, si tende magari a tenersi in forma, a fare palestra, a mangiare poco e a svolgere tanti esercizi fisici, di contro, quando si raggiunge una stabilità amorosa, si fanno meno sacrifici per quanto riguarda l’aspetto fisico.

“CON L’ARRIVO DEI FIGLI LA SITUAZIONE PEGGIORA...”

La situazione rischia di peggiorare con l’arrivo dei figli, e il motivo è subito detto: «I genitori tendono a non sprecare i generi alimentari avanzati dai bambini – ha proseguito la ricercatrice italiana - col risultato che i rimasugli di pappe e pastine finiscono a incrementare una dieta non del tutto selezionata». La ricerca è stata effettuata su 15mila soggetti, la cui età media era di 52 anni, una fase della vita in cui si tende comunque ad ingrassare più facilmente rispetto a quelle precedenti. Tali dati sono stati commentati e confermati anche da Fabiola Ficcara, nutrizionista milanese: «Quando ci sentiamo innamorati, per il solo piacere di avere un compagno vicino, tendiamo a fare qualche piccolo strappo alla regola. Facciamo magari la colazione in due, e una colazione più ricca, o ci concediamo un dolcetto nel pomeriggio. In poche parole ci rilassiamo, anche psicologicamente, e quindi diventiamo meno esigenti con noi stessi».

