Diabete, misurare la glicemia / La svolta: addio aghi, arriva il cerotto

Diabete, misurare la glicemia: la svolta. Addio agli aghi, arriva infatti un cerotto che ci permetterà si scoprire molto rapidamente il livello nel sangue senza dover fare una puntura.

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Arriva una grandissima novità in fatto di diabete, sarà possibile infatti misurare la glicemia con un semplice cerotto senza l'obbligo di farsi la consueta puntura. Il cerotto è stato studiato da tempo e oggi è stato presentato sulla rivista Nature Nanotechnology dell'Università di Bath grazie a uno studio condotto da Richard Guy insieme al Dipartimento di Framcologia e Farmacia. Questo speciale cerotto riesce a prelevare direttamente dalla pelle lo zucchero presente nei fluidi sottocutanei e poi lo misura dando una risposta rapida e precisa. Non è solo un rimedio che può regalare uno stile di vita migliore al paziente, ma addirittura risulta essere più accurato nella misurazione rispetto alla puntura vera e propria. Sarà proprio questo cerotto a darci il risultato della glicemia, misurandola in un arco di tempo molto ristretto.

CHE COS'È IL DIABETE?

Il diabete è una malattia cronica che è caratterizzata da un'eccessiva concentrazione nel sangue di glucosio. Questo porta a una carenza di insulina che proprio nel sangue ha il compito di distruggere il glucosio diminuendone la concentrazione. Ci sono diversi tipi di diabete da quello mellito a quello gestazionale. Per questi motivi è davvero molto importante valutare sempre con attenzione il livello di glicemia nel sangue per poi poter continuare la terapia che consiste nell'assunzione appunto di insulina. Certo non è facile descrivere tutto l'ampio raggio di categorie diverse che si possono trovare e che vedono associate diversi tipi di cure e necessità. Nella maggior parte dei casi però rimane appunto fondamentale la misurazione della glicemia che grazie a questa straordinaria scoperta non obbligherà i malati a doversi per forza fare una puntura cambiando così rapidamente anche lo stile di vita.

