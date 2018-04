Dieta Turbo/ Ecco come perdere 5 kg di peso in 10 giorni, ma non è pericoloso?

Dieta Turbo, ecco come perdere 5 kg di peso in 10 giorni. Nuovo rimedio casalingo che permette risultati eccezionali in vista della prova costume, ma non è pericoloso per la salute?

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

L'ultima trovata in fatto di dimagrimento lampo è sicuramente la ''dieta turbo''. Questa promette di perdere peso molto rapidamente, si parla infatti addirittura di 5 kg in 10 giorni. No, non è il famoso film con protagonisti Carlo Verdone e Renato Pozzetto, ma un regime alimentare che prevede l'utilizzo di quelli che vengono considerati i super cibi turbo che permettono di perdere peso se assunti più volte al giorno. A teorizzare la dieta turbo è stata Haylie Pomroy in un suo studio sul super metabolismo. Tra i primi consigli c'è quello di fare colazione non oltre i 30 minuti dal risveglio, perché quando ci si sveglia il corpo inizia a lavorare per eliminare le tossine accumulate durante la notte. Inoltre assume un ruolo fondamentale l'acqua che deve essere assunta a stomaco pieno la mattina per idratare il corpo. Tra i cibi consigliati ci sono mirtilli rossi, funghi, zenzero e lenticchie.

NON MANCA MOLTO ALLA PROVA COSTUME

Ci siamo, la prova costume è dietro l'angolo e superata l'ultima abbuffata di Pasqua è arrivato il momento di mettersi a dieta. Qualche chilo di troppo magari qualcuno se lo portava dietro già da Natale, ma ora con l'estate lontana appena un paio di mesi è necessario frenarsi per arrivare poi maggiormente in forma al momento di andare in spiaggia. Sono così numerosi i rimedi che circolano su internet, diete che promettono risultati miracolosi ma che rischiano anche di essere pericolose per la salute. I medici consigliano infatti di dimagrire sempre in maniera progressiva e di tenere un regime alimentare regolare in cui non manchi niente. Diverse scuole di pensiero portano ad affidarsi a diete fatte in casa, la scelta più sbagliata se non si vuole rischiare di avere qualche problema. L'ideale sarebbe confrontarsi con un nutrizionista e trovare il regime alimentare perfetto in base anche allo stato di salute del paziente.

