Varicella a Voghera/ Due bambini ricoverati, non erano stati vaccinati e scatta la polemica

Varicella a Voghera, due bambini ricoverati: non erano stati vaccinati e scatta la polemica. Allarme nel pavese e nuovi spunti di riflessione in merito alle malattie esantematice.

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Varicella a Voghera

Due bambini sono stati ricoverati nel pavese, come riporta La Provincia Pavese, per complicazioni derivanti dalla varicella. Entrambi sono risultati non vaccinati come d'obbligo dal 2017. Questo alimenta ovviamente le polemiche di chi prende questi casi ad esempio per far capire quanto sia importante evitare problemi derivanti dalle malattie esantematiche. La diagnosi è stata riportata da Alberto Chiara il responsabile dei reparti di pediatria degli ospedali di Vigevano e Voghera. Questi ha sottolineato al quotidiano: "Il bimbo di cinque anni presenta una paralisi del nervo facciale mentre quello di quattro mesi sonnolenza e basso livello di reattività. Per entrambi la terapia è basata sull'uso di farmaci antivirali". La speranza è che i due possano uscire da queste complicazioni senza nessuna conseguenza.

CHE COS'È LA VARICELLA?

Che cos'è la varicella? Tutti prima o poi nella nostra vita abbiamo avuto a che fare, in prima persona o in modo indiretto, con questa malattia esantematica. Viene considerata una delle più contagiose, un virus che porta a un rash cutaneo molto evidente con vescicole su tutto il corpo e prurito generale. Queste possono anche lasciare delle cicatrici se durante la loro vita vengono grattate insistentemente. Una malattia la varicella che si diffonde nelle vie aeree grazie a un colpo di tosse o a uno starnuto. Si parla di un virus antichissimo che addirittura risale all'antichità dove veniva confusa con il vaiolo fino alle scoperte risalenti al XIX secolo. Nel 1974 Michiaki Takahashi sviluppò un vaccino derivandolo dal ceppo Oka. Questo si rese disponibile nel mondo occidentale, a partire dagli Stati Uniti d'America, nel 1995.

© Riproduzione Riservata.