Perdita di capelli e calvizie/ Scoperto il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule

Perdita di capelli e calvizie, scoperto finalmente il meccanismo per ridare vitalità al meccanismo delle cellule. Mai più chiome diradate? Di sicuro la scienza sta facendo passi in avanti.

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Perdita di capelli e calvizie

Sono diverse le novità legate alla perdita di capelli e alle calvizie, tanto che nelle ultime ore sorge un meccanismo importante per ridare vitalità alle cellule. Le ricerche sono state condotte in collaborazione tra l'Università Manchester e L'Istituto Italiano di Tecnologia Genova e pubblicato sulla rivista Plos Biology. La ricerca in questione si basa in maniera preponderante sull'autofagia ossia quel meccanismo che porta le cellule a autopulirsi al loro interno, cercando di eliminare sostanze che possono essere considerate tossiche o materiali che rischiano di risultare danneggiati. Tramite diversi esperimenti è stato scoperto che stimolare rapidamente questa ''pulizia'' porta a rendere più vivo il meccanismo cellulare e facilita una costante e rapida ricrescita. Al momento ovviamente non ci sono prove certe, ma la strada per ottenere risultati importanti è stata tracciata.

PERCHÈ SI DIVENTA CALVI?

Se ne sono dette molte negli anni, ma perché in realtà si diventa calvi? Le calvizie, note scientificamente come alopecia androgenetica, è una perdita dei capelli dovuta in particolare alla suscettibilità del follicolo pilifero. A un certo punto della vita incontra gli uomini nel 70% dei casi e le donne nel 40%. Sono moltissime le terapie che vengono consigliate, ma fino a questo momento nessuno è riuscito a trovare un fattore in grado di fermare totalmente la lenta e progredita perdita dei capelli. Sono diversi i fattori che rendono più rapidamente la presentazione di questo fenomeno dallo stress a fattori alimentari, ma sempre e comunque quello preponderante sembra essere l'elemento genetico. Avete mai sentito chiedere a una persona calva come avessero i capelli il padre o il nonno? Anche se sembra un luogo comune, questo non è troppo lontano dalla realtà. La scienza ormai da anni sta lavorando per trovare una soluzione e la notizia lanciata oggi lascia ben sperare per il futuro.

© Riproduzione Riservata.