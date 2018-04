Protesi dentarie non a norma/ Dentiere "fasulle", allarme per la salute: un caso di morte a Lecce

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Protesi dentarie non a norma

Le protesi dentarie non a norma sicuramente possono creare problemi anche gravi alla salute, questo lo conferma un tragico caso vissuto di recente a Lecce dove una donna di 71 anni ha perso la vita dopo due settimane di coma. Un medico è sotto processo dopo quanto accaduto al Vito Fazzi di Lecce. L'accusa è di omicidio colposo per l'applicazione della protesi dentaria che si è staccata. L'anziana paziente purtroppo ha ingoiato parte di questa protesi che si è staccata improvvisamente e le è finita nello stomaco. Proprio al Vito Fazzi, dove era stata portata la donna, la protesi è stata recuperata per rimanere incastrata nelle vie aeree durante l'operazione. Un rianimatore ha provveduto a estrarla, ma la donna era già in coma e trasferita in una clinica privata e morta dopo quattro mesi senza mai riprendersi.

LANCIATO L'ALLARME

È stato lanciato un vero e proprio allarme in merito alle protesi dentarie non a norma. Infatti pare che in questo periodo siano molti i casi che si stanno verificando in merito con l'Aiop, l'Accademia italiana di odontoiatria protesica, che interverrà durante il prossimo meeting Mediterraneo a Riccione che si terrà il 13 e il 14 aprile. Sono semplici e immediati alcuni consigli che gli specialisti danno ai pazienti. Tra questi c'è da chiedere al dentista la dichiarazione di conformità che deve essere rilasciata per ogni protesi dal laboratorio odontotecnico che la prepara. Inoltre è molto importante capire anche quali siano i materiali utilizzati per questa. Inoltre l'Aiop ha redatto un vero e proprio opuscolo divulgativo sui tipi di materiali che devono essere utilizzati, questo è addirittura scaricabile gratuitamente online. Viene specificato poi che sono stati fatti passi da giganti in questo campo, motivo per cui non sono ammissibili errori come quelli ravvisati negli ultimi periodi.

