Tumore, carcinoma prostata, rene e vescica/ Gli over 70 a rischio: 38mila casi nei reparti di oncologia

Tumore, carcinoma prostata, rene e vescica. Gli over 70 a rischio: 38mila casi nei reparti di oncologia. Purtroppo sempre più presenti casi negli uomini oltre una certa età.

12 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Tumore, carcinoma alla prostata

In merito al prossimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologica Oncologica ha parlato il Presidente Nazionale Riccardo Valdagni che ha analizzato situazioni molto importanti in merito. Tra queste c'è sicuramente da riflettere sui casi in aumento di carcinoma alla prostata, rene e vescica nei soggetti over 70. Valdagni ha sottolineato: "Le neoplasie urogenitali rappresentano in generale un quinto di tutte le diagnosi di cancro che vediamo in Italia. Sono patologie tipiche degli over 70 che spesso e volentieri soffrono anche di ulteriori problemi di salute come diabete, ipertensione o magari insufficienza renale. E' importantissimo che questi siano osservati da una equipe multidisciplinare". E' chiaro infatti che la somma di diverse patologie porti a collaborare tra loro alcuni specialisti in diversi campi.

AUMENTO DEI CASI NEGLI OVER 70

Cresce l'allarmismo rispetto ai tumori a prostata, rene e vescica negli uomini over 70. Si parla di addirittura 38mila casi nei reparti di oncologia italiana ogni anno. Ovviamente più aumentano gli anni e più sono vari i motivi per cui fare attenzione. Nel convegno della Società Italiana di Urologia Oncologica si parlerà anche di questo, parte a Milano infatti un evento che potrebbe essere davvero molto importante per il futuro di tantissimi pazienti in Italia e non solo. Purtroppo i numeri sono spaventosi e invece di constatare una diminuzione grazie ai passi in avanti della scienza c'è addirittura una repentina crescita dei casi. Si parla di un aumento dei tumori del rene del 7% negli ultimi cinque anni, mentre quelli alla vescica dovrebbero aumentare circa di cinquemila unità nell'arco di ventiquattro mesi. Sicuramente è molto importante negli over 70 valutare anche lo stato di salute e le malattie pregresse che magari creano delle condizioni del tutto particolari.

