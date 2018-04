Dieta della pasta / Ecco come è possibile dimagrire mangiando carboidrati tutti i giorni

Dieta della pasta: ecco come è possibile dimagrire mangiando carboidrati tutti i giorni. Sconfitta l'idea che questi siano il nemico principale di chi invece vuole dimagrire?

16 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Dieta della pasta

Tra le ''mode'' del momento c'è anche quella della dieta della pasta, che permette di dimagrire mangiando carboidrati tutti i giorni. Questa permette di sconfiggere i pregiudizi legati al fatto che per dimagrire serve sempre e comunque evitare pane e pasta. Interessante è quello che si può leggere su internet, ma è fondamentale sempre e comunque consultare uno specialista anche e soprattutto per valutare lo stato di salute pregresso. Per mangiare pasta tutti i giorni, regime che comunque va ricordato non si può seguire per un periodo lunghissimo di tempo, il consiglio è quello di affidarsi ai prodotti integrali. La pasta andrà condita principalmente con delle verdure per poi alla fine del pasto aver assunto tutti i giusti nutritivi. Una dieta questa che non esclude comunque l'utilizzo anche di carne, pesce e tutto il resto per un'alimentazione che deve essere completa.

I CARBOIDRATI NEMICI DELLA DIETA?

Ormai da tantissimo tempo c'è una battaglia interna, anche tra i dietisti, sul potere dei carboidrati. A chi non è capitato di mettersi a dieta e pensare che eliminando pasta e pane avrebbe avuto un risultato immediato? Sicuramente c'è l'idea che i carboidrati composti siano il principale nemico di chi vuole perdere peso e anche per questo spesso si preferisce andare a mangiare cibo senza glutine o che in generale non contenga farina di granoduro. Al momento ci sono diverse scuole di pensiero, ma importante è anche l'approccio che abbiamo con ciò che poi andiamo a mangiare a tavola. Spesso è capitato anche chi ha proposto delle diete a base di carboidrati che però sono state guardate da tutti con un certo pregiudizio. Va ricordato sempre e comunque che però per effettuare una dieta bisogna affidarsi a uno specialista che possa evitare delle situazioni dannose per la salute.

© Riproduzione Riservata.