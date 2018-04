Dorsopatia, che cos'è?/ Cause del mal di schiena problema centrale nella vita degli italiani

Dorsopatia, che cos'è? Cause del mal di schiena problema centrale nella vita degli italiani. I rimedi possibili per superare un problema che affligge milioni di persone di tutte le età.

16 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Dorsopatia, che cos'è?

Come si cura la dorsopatia? Sicuramente questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, perché si tratta sempre e comunque di valutare caso per caso. Infatti sono diverse le cause che portano al dolore ed è difficile generalizzare e trovare una cura che possa funzionare in tutti i casi. Di certo si deve evitare, come in tutte le patologie più o meno gravi, i rimedi fai da te. Fare una risonanza magnetica o una semplice lastra può portare a una diagnosi in grado di evidenziare limiti e problemi strutturali, ma non è da escludere che questo non possa bastare. I medicinali, come gli antinfiammatori, devono essere prescritti da uno specialista che deve valutare prima ovviamente prima lo stato di salute del paziente. La fisioterapia può essere considerata una soluzione, ma in alcuni casi la risposta deriva anche dal cambiamento delle attività scorrette vissute di giorno in giorno. Molto in voga in questo momento c'è la ginnastica posturale per regalare una nuova stabilità anche nel modo di accompagnare la nostra schiena durante la giornata.

CHE COS'È?

Che cos'è la dorsopatia che affligge milioni di italiani? Si tratta semplicemente del nome scientifico del mal di schiena. Questo può provenire per diversi motivi ed essere scatenata da muscoli, ossa, nervi o superfici articolari. Il dolore si manifesta in diversi modi perché c'è chi lo prova in maniera intermittente e chi invece lo accusa in maniera costante. Inoltre il dolore può avere altre connotazioni e cioè essere localizzato a una ristretta parte della schiena oppure esteso a tutta. Sono diversi poi anche gli altri effetti che si possono verificare nel fisico come un senso generale di debolezza e formicolio agli arti inferiori o superiori. Ovviamente poi le terapie cambiano anche in base al tipo di problema che si verifica. In alcuni casi infatti troviamo dei danni dovuti a un forte urto e in questo caso si parla di lesioni, in altre magari il disturbo è causato dalla posizione o da un problema muscolare di varia natura.

