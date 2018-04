Ulcera “carnivora” del Buruli, cos'è?/ Australia, allarme epidemia: può portare a deformità e disabilità

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Ulcera “carnivora” del Buruli, cos'è?

Allarme ulcera “carnivora” in Australia: negli ultimi quattro anni i casi sono aumentati del 400%. Di cosa si tratta? Ulcera di Buruli, questo il nome scientifico attribuito alla seria infezione della pelle. In genere è più diffusa in Africa, ma si stanno registrando tantissimi casi in Australia, al punto tale che si parla di epidemia. Comunemente è chiamata “carnivora” perché l'ulcera può ingrandirsi e portare a deturpazione permanente della pelle e disabilità. Il batterio Mycobacterium ulcerans provoca l'infezione che si manifesta inizialmente come un piccolo nodo sottocutaneo duro, indolore e mobile, che poi si ingrandisce e infine ulcera. Quando il batterio raggiunge la pelle emette tossine che distruggono le cellule del derma, i piccoli vasi sanguigni e il grasso sottocutaneo, causando la formazione di ulcere e la perdita di pelle. Con il passar del tempo l'ulcera può anche interessare l'osso, più facilmente gambe e braccia, ma anche il viso. I medici australiani hanno scritto sul Medical Journal of Australia un appello per chiedere finanziamenti governativi per capire le cause della malattia.

Solo l'anno scorso sono state registrate 275 nuove infezioni, quindi il 51% in più rispetto al 2016. Il dottor Daniel O'Brien, esperto di malattie infettive, ha dichiarato alla Bbc che i casi di ulcera carnivora «sono diventati spaventosamente più gravi e comuni» nello stato del Victoria, sulla costa meridionale. Il mistero però è fitto: nessuno riesce a spiegare il motivo per il quale quest'infezione, tipica delle zone tropicali, si sia diffusa così rapidamente anche nel clima temperato dello Stato della Victoria e in altre zone costiere australiane. Questo comunque ha messo in allarme le autorità sanitarie. Non è ancora chiaro tra l'altro come l'uomo contragga l'infezione e questo è un problema non da poco perché è impossible fare prevenzione. Non mancano però le ipotesi: come riportato dal Corriere della Sera, esistono delle teorie secondo le quali le zanzare possono trasportare questi batteri, ma al momento non ci sono conferme. Le autorità sanitarie vittoriane hanno rivelato di aver speso oltre un milione di dollari per la ricerca sulla malattia e hanno avviato campagne educative per sensibilizzare l’opinione pubblica.

