Asteroide / Il più grande degli ultimi 15 anni è volato via, altri tre invece sono in arrivo

Asteroide, il più grande degli ultimi 15 anni è volato via altri tre invece sono in arrivo anche se sono molto più piccoli e si muoveranno a distanza di sicurezza dalla terra.

18 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Asteroide

Dopo il passaggio del gigante asteroide al fianco della terra stanno per arrivarne altri tre molto più piccoli nei prossimi giorni. Per fortuna anche questi si muoveranno molto lontano dalla terra in una distanza che può essere considerata di sicurezza. Una situazione che dovrebbe quindi essere sotto controllo, ma che invita diverse persone ad analizzarlo da vicino con i telescopi che saranno accesi proprio in direzione dei piccoli asteroidi che si muoveranno vicino alla terra. Una situazione davvero molto particolare che ci porterà ad analizzare nei prossimi giorni i movimenti, ma le orbite sono tracciate e davvero non dovrebbero nemmeno avvicinarsi alla terra. Sarà interessante capire ora come si muoveranno le ricerche per vedere le prossime evoluzioni che si muoveranno attorno a questa situazione.

IL PIÙ GRANDE DEGLI ULTIMI 15 ANNI

Una scoperta recente ci ha mostrato come il più grande asteroide mai passato vicino alla terra l'abbia appena sorpassata che ha transitato nell'orbita della Luna. Questo si chiama 2018 GE3 e ha un diametro di circa 80 metri. Davvero un masso gigantesco che per fortuna non ha incontrato la nostra terra altrimenti davvero le conseguenze sarebbero state catastrofiche. Era stato individuato appena quattro giorni fa dal Catalina Sky Survey grazie a un progetto lanciato dall'Università dell'Arizona. Dietro inoltre c'era il fermo sostegno, anche economico, della Nasa. Straordinario il video pubblicato su SpaceWeather.com dall'astrofisico austriaco Michael Jäger che era riuscito a filmarlo mentre questo transitava nello spazio. Ovviamente per filmarlo è servita la giusta tecnologia visto che la distanza non permetteva di vederlo ad occhi nudi.

