Galline ornamentali / In Inghilterra e negli Stati Uniti l'uccello domestico utilizzati per la pet therapy

Galline ornamentali, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America l'uccello vengono utilizzati per la pet therapy. Alcune star di Hollywood hanno deciso di utilizzarle come animali domestici

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Galline ornamentali

In merito alle galline ornamentali ha parlato il Presidente del Club italiano Moroseta e razze ciuffate Enrico Cecchin che ha spiegato: "Questo evento non è solo un'esibizione ma la'vvio di un programma molto importante di utilizzo per le galline". Va poi proprio a parlare della pet therapy nel particolare, specificando: "L'obiettivo è quello di utilizzarle per interventi terapeutici nelle scuole e nelle case di riposo con specifica attenzione ai malati di Alzheimer. Una pratica già consolidata da tempo in America e in Inghilterra, ma che è ancora sperimentale in Italia grazie al lavoro di onlus come la Maith". A chi considerava esclusivamente i gatti e i cani come animali da compagnia questa situazione suonerà abbastanza in maniera strana, c'è però da specificare che le galline ornamentali sono davvero molto diverse dalle galline comuni e presto sarà importante cercare di capire quello che potranno dare all'uomo.

UTILI PER LA PET THERAPY

Dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti d'America arrivano delle indicazioni molto importanti sulle galline ornamentali che vengono considerati da moltissimi utili per la pet-therapy. Questo è esploso nel momento in cui diverse star di Hollywood hanno deciso di adottarle come animali da compagnia, tra cui spunta il nome di Tiffany Tissens ex stella di Bayside School e nel cast di White Collar. Ora è il momento di sbarcare anche a Roma visto che debutteranno nel weekend in quel festival noto come ''Vivere con gli animali'' giunto alla settima edizione. Si svolgerà a Mairano di Casteggio nel Pavese grazie all'opera ancora una volta importante della Fondazione Bussolera Branca. Quest'anno ci si occuperà nel dettaglio di salvaguardia della biodiversità e per la promozione del territorio. Sicuramente sarà molto interessante vedere quale sarà il salto di qualità che le galline ornamentali vivranno anche nel nostro paese.

