Il caffè previene il diabete di tipo 2/ Scoperta importante per la salute, rischio ridotto del 30%

Il caffè previene il diabete di tipo 2, scoperta importante per la salute: rischio ridotto del 30%. A rivelarlo è un documento di revisione che è stato pubblicato su Nutrition Reviews.

19 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Su Nutrition Reviews è stato pubblicato un importante documento di revisione che testimonia come il caffè sia in grado di prevenire il diabete di tipo 2 abbassando i rischi addirittura del 30%. Nel 2016 l'Oms aveva pensato a tracciare la strada giusta, togliendo il caffè dalla lista dei possibili elementi cancerogeni. Una revisione di ben trenta studi scientifici precedenti, sviluppati su oltre un milione di persone, ha portato a questa interessante scoperta che potrebbe rivoluzionare il futuro nel campo della medicina. Pare che il caffè sia in grado di scatenare una serie di situazioni in grado di prevenire la malattia in questione. Tra queste c'è quella fondamentale di ridurre lo stress ossidativo. Il consiglio è ovviamente quello di consumarlo nell'arco di 3-5 tazzine al giorno, ricordandosi sempre di non eccedere anche perché sono numerose pure le controindicazioni in merito.

I BENEFICI DEL CAFFÈ

In molti spesso si soffermano sul fatto che bere troppi caffè possa far male, questo è anche vero ma c'è ovviamente il rovescio della medaglia. Infatti un corretto consumo di caffè può portare solo che benefici. La bevanda produce un effetto stimolatorio sulle secrezioni gastriche e biliare, per questo consumarne uno alla fine di ogni pasto favorisce la digestione. Noto è anche l'effetto lipotico e cioè l'indottrinamento dei grassi a funzione energetica. C'è da stare attenti però perché troppi caffè possono portare a un effetto anoressizzante e berne troppi, soprattutto in una fase particolare della vita può creare dei problemi. La presenza di caffeina inoltre può provocare diversi problemi come il risultare dannoso per chi soffre di insonnia o anche di ipertensione. Il consiglio quindi è quello di evitare di eccedere con i caffè, ma comunque anche di non toglierlo completamente dalla nostra dieta quotidiana.

