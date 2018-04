Autismo, giornata mondiale 2018/ Monumenti blu per non lasciare sole le famiglie: serve consapevolezza

Autismo, giornata mondiale 2018: monumenti blu per non lasciare sole le famiglie, serve consapevolezza per andare al di là dei pregiudizi che governano questo mondo praticamente da sempre.

02 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Autismo, giornata mondiale 2018

Oggi è la Giornata mondiale dell'autismo 2018, questa è stata istituita dieci anni fa dall'Oms. Viene inoltre lanciato un appello allo Stato per fare di più nei confronti delle famiglie, che hanno sicuramente bisogno di un sostegno per riuscire a far crescere nel migliore dei modi un figlio affetto da questo disturbo. Tra i gesti simbolici fatti in tutto il mondo in questa giornata c'è quello di illuminare diversi monumenti di blu, tra questi in Italia abbiamo visto la Presidenza della Repubblica e Montecitorio. Sicuramente un segnale chiaro nei confronti di un disturbo specifico che deve essere assolutamente sostenuto dalla ricerca anche perchè le potenzialità dell'autistico sono davvero tantissime. Tra gli obiettivi c'è anche quello di far conoscere meglio l'autismo a tutto il mondo, per far rendere conto a chi non ne è affetto come basti poco per dare una mano davvero importante a chi invece deve conviverci.

CHE COS'È L'AUTISMO?

Che cos'è l'autismo? Si tratta di un disturbo del neurosviluppo che porta a difficoltà nell'interazione sociale e anche a difetti nella comunicazione verbale e non. La conseguenza è un atteggiamento ristretto e che porta a ripetere spesso gli stessi comportamenti. Per fare una diagnosi di autismo bastano trenta mesi, gli stessi che servono per vedere i primi segni di questo disturbo. La scienza si interroga ancora per capire con precisione quali sono le cause tra quelle che possono essere considerate neurobiologiche e quelle psicoambientali. Ovviamente una famiglia che scopre di avere un figlio autistico deve essere accompagnato lungo un percorso per cercare di trasformarlo in un adulto che anche se magari non sufficiente al cento per cento possa far valere le sue caratteristiche positive anche perché un ragazzo autistico ha tantissimo da dare e non è di certo obbligato a rimanere ai margini della società. Per questo molte associazioni lavorano tutti i giorni, alla ricerca di sostegno e possibilità per rendere l'autismo solo una caratteristica della vita.

