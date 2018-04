Lo zucchero cura le ferite, è antibiotico naturale?/ Aiuta a guarire: i risultati dello studio sui batteri

Lo zucchero aiuta a guarire le ferite e in alcuni casi funge da sostituto degli antibiotici: secondo una ricerca britannica pubblicata di recente, il saccarosio ha un ottimo potere curativo

Zucchero, varie tipologie (Wikipedia)

LO ZUCCHERO CURA PIU' VELOCEMENTE LE FERITE

Lo zucchero può essere considerato in alcuni casi come un antibiotico? Stando a una recente ricerca che arriva dalla Gran Bretagna, pur con alcuni distinguo, la risposta è affermativa e in un certo qual senso va contro le frequenti demonizzazioni che vengono fatte attorno a questa sostanza. Infatti, in base a una sperimentazione in corso Oltremanica si è già in parte dimostrato come il saccarosio, quel composto organico della famiglia dei disaccaridi che più comunemente chiamiamo zucchero, aiuterebbe a far guarire prima determinate ferite molto resistenti ai tradizionali antibiotici e che quindi, in generale, avrebbe pure un suo potere curativo; inoltre, particolare non trascurabile, questo rivoluzionario trattamento non avrebbe effetti solamente sugli esseri umani ma persino sugli animali. A dirlo è il dottor Moses Murandu, ricercatore ma anche educatore infantile originario dello Zimbabwe ma da tempo in servizio presso l’Università di Wolverhampton (West Midlands) dove sta mettendo in pratica quelli che erano i classici “rimedi della nonna” che i genitori usavano in Africa durante la sua infanzia.

L'INTUIZIONE DEL DOTTOR MOSES MURANDU

Stando al racconto dello stesso dottor Murandu, spesso da bambino era solito osservare come venisse sfregato del sale sulle ferite (cosa particolarmente fastidiosa dato che fonte di prurito anche) ma che, in mancanza di quest’ultimo, il padre ricorreva a dello zucchero: ebbene, questa intuizione è alla base della sua ricerca che ha radici lontane, ovvero da quando nel 1997 arrivò nel Regno Unito in qualità di infermiere del NHS (National Health System. Da allora, l’idea del ricercatore ne ha fatta di strada e oggi ha una sua dignità scientifica, tanto che lo stesso Murandu (oggi docente di Infermieristica presso l’ateneo di Wolverhampton) ha già dimostrato che per alcune particolari ferite resistenti agli antibiotici lo zucchero può rappresentate un ottimo sostituto: infatti, di recente sono stati resi noti i risultati del suo primo studio-pilota (premiato peraltro anche dal Journal of Wound Care solamente il mese scorso) e che potrebbe avere notevoli ricadute anche solo perché determinati antibiotici non sono alla portata di tutte le tasche e poiché alcuni tagli ed escoriazioni non possono essere più curate con gli antibiotici perché oramai infettate. Attraverso le medicazioni brevettate dal medico originario dello Zimbabwe, pare che i granuli dello zucchero, avvolti da una benda, “assorbano” più velocemente la ferita, rimuovendone l’umidità (responsabile della proliferazione dei batteri).

IL FUTURO DELLA SPERIMENTAZIONE

Insomma, adesso lo studio del dottor Moses Murandu attende un suo riconoscimento ufficiale e dei finanziamenti dal NHS secondo quanto riporta la BBC: tuttavia, il prossimo scoglio da superare, oltre lo scetticismo di parte della comunità scientifica, è la ritrosia delle grandi aziende farmaceutiche ad accettare che lo zucchero possa sostituire in alcuni casi i tradizionali antibiotici. La sua ricerca, condotta su 35 pazienti, ad ogni modo ha dato ottimi risultati (periodi di guarigione delle ferite molto più brevi) e ha mostrato come alcuni ceppi di batteri vengano totalmente inibiti dall’applicazione di concentrazioni elevate di zucchero: l’obiettivo del ricercatore ora è quello di avviare una nuova fase della sperimentazione attraverso la creazione di una clinica ad hoc e che, oltre al vantaggio di essere finanziata dal sistema sanitario nazionale, verrebbe incontro a uno dei grandi problemi che ci si trova ad affrontare in tema di ferite, ovvero il fatto che col passare del tempo si diventa sempre più resistenti a svariati tipi di antibiotici, rendendoli di fatto inefficaci.

