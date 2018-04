Camminare veloce fa bene al cuore / Come un "farmaco" per i cardiopatici: diminuiscono i ricoveri

Camminare veloce fa bene al cuore: come un farmaco per i cardiopatici. Diminuiscono i ricoveri e aumenta lo stato generale di salute del nostro paese. La prevenzione fondamentale.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Camminare veloce fa bene al cuore

Arriva da Lubiana una risposta davvero molto importante in fatto di salute. Durante l'EuroPrevent 2018, congresso dell'European Society of Cardiology, è stato spiegato come uno studio italiano abbia rivelato che camminare veloce faccia bene al cuore. In più questo rappresenta un ''farmaco'' naturale per i cardiopatici e pare addirittura che a livello statistico chi riesce a camminare velocemente con una certa costanza finisca per essere ricoverato di meno. Ovviamente tutto bisogna essere fatto, soprattutto nei casi di cardiopatici, seguendo le indicazioni del medico curante e senza prendere mai iniziativa in maniera affrettata e approssimativa. La ricerca è stata condotta dalla dottoressa Carlotta Merlo e dal suo team di lavoro dell'Università di Ferrara. Lo studio è stato condotto dall'equipe per tre anni, andando a studiare oltre mille casi di pazienti con ipertensione.

LA PREVENZIONE PRIMA DI TUTTO

Si continua a parlare purtroppo molto spesso di infarti anche in età giovanile e la parola base deve assolutamente rimanere quella della prevenzione per tutto ciò che riguarda il cuore. Purtroppo non ci sono ancora rimedi per quanto riguarda i problemi legati all'ereditarietà genetica, ma lo stile di vita può sicuramente essere gestito in grande autonomia. La sedentarietà, l'obesità e il fumo sono sicuramente dei fattori che aumentano in maniera esponenziale il rischio di essere colpiti da un infarto del miocardio o da una malattia cardiovascolare. Ci sono però diverse soluzioni che possono portare ad evitare di avere complicazioni come queste e tutte risiedono nelle nostre abitudini. Mangiare bene può essere il modo giusto per intraprendere la strada della salute e anche fare attività fisica ha i suoi vantaggi. Ovviamente però tutte le decisioni, soprattutto in casi particolari, vanno prese consultando un medico.

© Riproduzione Riservata.