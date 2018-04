Hiv per seimila italiani, ma non lo sanno/ Aids soprattutto nei maschi, contratto per via sessuale

Hiv per seimila italiani, ma non lo sanno, aids soprattutto nei maschi, contratto per via sessuale. I dati preoccupanti della ricerca effettuata dall'Iss: ecco tutti i numeri

6.000 casi di Aids in stato avanzato non dichiarati

Sono dati davvero preoccupanti quelli svelati dai ricercatori dell’Istituto superiore di sanità, l’Iss, circa l’Aids. In Italia, in base a quanto stimato dagli addetti ai lavori, vi sono ben 6.000 persone che sono affette da Hiv in fase avanzata, ma che non sanno di esserlo: la malattia non gli è quindi stata diagnosticata. Sarebbero svariati migliaia quindi gli italiani colpiti da questa infezione da diversi mesi, con conseguente abbassamento dei valori del sistema immunitario, che però non si sono ancora fatti visitare dal medico. Sono invece 15mila i casi di sieropositivi (non in stato avanzato), non ancora diagnosticati. L’82% sono maschi, e la maggior parte di essi ha contratto il virus per via sessuale, a seguito di rapporti non protetti o occasionali.

MEDIA ITALIANA SUPERIORE A QUELLA EUROPEA

Lo studio, drammatico, è stato pubblicato sulla rivista Eurosurveillance, e si riferisce al biennio che va dal 2012 al 2014, e non si sa se negli ultimi anni siano diminuiti oppure aumentati i casi di Aids non dichiarata. Secondo l’ultimo dato del 2016, in Italia vi sono 130.000 casi ufficiali di Hiv, «Di questi, 15mila non hanno ricevuto una diagnosi – le parole di Vincenza Regine, una dei ricercatori dell'Iss - nell'Unione europea, si stima che i casi non diagnosticati siano 101mila, di cui circa il 33% in fase avanzata». Dato sopra la media quello italiano, ma Regine precisa: «Va considerato che quello del nostro Paese si riferisce agli anni tra il 2012 e 2014 mentre quello europeo al 2016. E sappiamo che a livello europeo il numero dei casi non diagnosticati è in calo».

