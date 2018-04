Nausea/ Quali sono le cause e cosa mangiare per prevenirla?

Nausea, quali sono le cause e cosa mangiare per prevenirla? Sono molti i rimedi per cercare di evitare queste spiacevoli conseguenze e quali sono i motivi che li causano.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Nausea

I sintomi principali della nausea portano a uno stato di malessere generale con una sensazione particolare legata allo stomaco che può portare a vomitare. Inoltre ci possono essere sudorazione fredda e giramenti di testa. Alcune volte il tutto può essere collegato all'uso di uno specifico farmaco che in quel caso andrebbe immediatamente sospeso. In alcuni casi però quando non si può sospendere la cura, come nel caso della chemioterapia, l'obbligo è quello di trovare un rimedio che permetta di alleviare il fastidio. Ci sono anche alcuni cibi che possono alleviare la nausea. Tra questi c'è sicuramente tutto ciò di fresco come yogurt e formaggio spalmabile, oltre a magari carne e pesce magri senza però l'utilizzo di grassi o spezie varie. Tra i cibi più utilizzati per far scomparire la sensazione di nausea c'è lo zenzero.

CHE COS'È LA NAUSEA?

Di nausea soffrono tantissimi italiani, ma per fortuna i rimedi per prevenirla o farla passare sono numerosi. Ma che cos'è la nausea? La parola deriva dal latino nausea che significa mal di mare. Si manifesta con una sensazione di malessere generale abbinata a un fastidio allo stomaco che può portare alla fine anche a vomitare. Ovviamente è un po' generico parlare di nausea perché sono numerosissimi i motivi che possono causarla da una semplice influenza alle conseguenze di una pesantissima seduta di chemioterapia. Tra le cause ci possono essere delle ripercussioni legate all'uso eccessivo di alcool o al consumo di sostanze stupefacenti. Non tutte le situazioni ovviamente sono legate a stati di malessere grave, ma anche l'aver mangiato qualcosa di pesante o sbagliato possono portare a delle conseguenze di certo non piacevoli.

