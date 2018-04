Rivoluzione per le merendine/ In 10 anni meno zuccheri e grassi negli spuntini preferiti dai bimbi

Rivoluzione per le merendine: in dieci anni meno zuccheri, sale e grassi negli spuntini preferiti dai bambini. Inoltre finalmente aumentano le fibre e in contenuti di qualità.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Rivoluzione per le merendine

Negli ultimi dieci anni le merendine hanno fatto un vero e proprio balzo in avanti, finalmente infatti è stata data grande attenzione alla salute dei consumatori. Sono diminuiti zuccheri, sale e grassi con l'aumento delle fibre. Uno dei primi passi è stato quello di eliminare l'olio di palma che prima era presente più o meno ovunque. Poi si è ragionato anche per cercare di prevenire l'obesità come fattore di rischio per tantissime patologie anche in età molto precoce. Il Ministero della Salute ha ricevuto oggi un piano dall'associazione delle industrie della pasta e del dolce italiane, Aidepi, in cui si può capire come ci sia la ferma intenzione di migliorare i prodotti alimentari ad iniziare dalla maggiore precisione che si vedrà sicuramente in tempi brevi già a iniziare dalle etichette.

LO SPUNTINO PREFERITO DAI BAMBINI

Da sempre lo spuntino preferito dai bambini sono le merendine, ma si è sempre detto che prima di dare un prodotto industriale a un figlio sarebbe stato meglio preparagli un panino col prosciutto. Le cose stanno un po' cambiando e sicuramente molto è dovuto alla maggiore informazione su elementi dannosi alla salute come l'ormai noto a tutti olio di palma. Le tante pubblicità che negli anni hanno fatto la storia della televisione hanno in un modo o nell'altro portare i bambini a desiderare le merendine più disparate, senza poter rendersi conto che di certo un po' di pane con della cioccolata fondente sciolta dentro sarebbe stata una soluzione più salutare. Le aziende però si sono fatte finalmente scrupolose e hanno deciso di rivoluzionare il mercato delle merendine, cercando di dare sempre e comunque una possibilità gustosa ai bambini con però meno rischi per la loro salute.

