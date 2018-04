Sindrome dell'uomo di pietra, cos'è/ Genova, al Gaslini la prima cura sperimentale

Calcificazione dei muscoli e dei tendini che diventano come un secondo scheletro sovrapposto al primo, è la rara e terribile patologia della sindrome dell'uomo di pietra

Una terribile patologia dagli effetti drammatici, fortunatamente non molto diffusa, anche se nel mondo colpisce una persona ogni due milioni, 34 i casi accertati in Italia. E' la Fop, detta sindrome dell'uomo di pietra perché procura l'ossificazione dei muscoli, dei tendini e dei legamente rendendo praticamente le persone immobili in uno stato simile a quello di una statua di pietra. Colpisce soprattutto in età minore ed adolescenziale: in sostanza è come se si formasse un secondo scheletro sopra al primo, rinchiudendo la persona in una gabbia di ossa. Infine si arriva facilmente al decesso, quando la patologia arriva al torace praticamente impedendo di respirare. Tutta colpa di un recettore che si trova sulla superficie delle cellule che subisce una mutazione che lega l'activina, cosa che normalmente non succede. Ma la cosa più grave è che fino a oggi questa malattia è stata giudicata incurabile.

SINDROME DELL'UOMO DI PIETRA: SVOLTA AL GASLINI

Se si rimuove la formazione ossea, se ne provoca una ulteriore ancor più forte di quella eliminata. Adesso l'ospedale Gaslini, uno dei massimi centri di ricerca e studio per malattie che colpiscono i bambini, primo centro mondiale a tentare questa cura, ha dato inizio in via sperimentale alla somministrazione di un farmaco inedito, che sarà sperimentato su quattro ragazze di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Il farmaco in realtà è stato elaborato in un laboratorio americano: insieme al Gaslini anche esperti della Mayo Clinica americana e il Royal National Orthopaedic Hospital inglese. Si tratta di un anticorpo monoclonare che è pensato per rimuovere le ossificazioni esistenti, ma anche per impedire il formarsi di nuove. Si tratterà di una sperimentazione della durata di due anni, quindi ci vorrà parecchio tempo per conoscerne i risultati, ma non importa: "Lo studio clinico di un farmaco per un malattia così rara è un messaggio di speranza per i malati" dicono i medici del Gaslini.

