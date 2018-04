La dieta della dopamina/ Lo chef stellato Tom Kerridge svela come ha perso 70 kg in 3 anni

La dieta della dopamina, lo chef stellato Tom Kerridge svela come è dimagrito 70 chilogrammi in 3 anni. Un segreto per dimagrire e vivere una vita molto più equilibrata.

23 aprile 2018 Matteo Fantozzi

La dieta della dopamina

La dieta della dopamina ha attirato l'attenzione dopo che lo chef Tom Kerridge ha sottolineato di aver perso, seguendo questo regime alimentare, ben 70 chilogrammi in appena tre anni. Inoltre questo ha portato alla pubblicazione da parte di Newton Compton Editore al libro La miracolosa dieta della dopamina. Cosa hanno in comune queste ricette miracolose? All'interno di ognuna di essere ci sono ingredienti predominanti che rilasciano la dopamina nel cervello, cioè l'ormone della felicità. La dieta fa da parte i carboidrati dicendo un no secco a pane, pasta, patate e riso, ma accetta cibi come formaggi, uova, pesce, frutta, carne, verdura, peperoncino e spezie. Di sicuro però per seguire una dieta così radicale e che porti a una così rapida perdita di peso potrebbe essere pericoloso e sarebbe importante consultare uno specialista.

CHI È LO CHEF INGLESE TOM KERRIDGE?

Lo chef Tom Kerridge ha fatto parlare molto di sé in questi giorni per aver perso 70 chilogrammi in tre anni grazie alla dieta della dopamina. Questi è nato a Salisbury nel Regno Unito il 27 luglio del 1973 e ha 44 anni. Da bambino questi aveva anche recitato come attore, preferendo però frequentare una scuola di cucina all'età di 18 anni cambiando settore di competenza. Ha lavorato per una serie di grandissimi artisti della cucina come Michelin Rhodes. Nel 2005 ha aperto un gastropub The Hand & Flowers riuscendo in appena un anno a raccogliere la prima stella Michelin della sua carriera. Stelle che sono diventate due nel 2012, raggiungendo il record del primo pub a toccare questi livelli. In Inghilterra è apparso in tantissimi programmi di tendenza come British Menu, MasterChef e Saturday Kitchen.

