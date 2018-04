Roma, cuore artificiale salvavita/ All’Ospedale Bambin Gesù salva una bambina di 3 anni

Il cuore artificiale salvavita è uno strumento di innovazione che tiene in vita una bambina di tre anni ricoverata al Bambin Gesù. L'intervento è stato positivo: è il secondo caso al mondo.

23 aprile 2018 Luigi Laguaragnella

Infant Jarvik il cuore salvavita (Foto: Pixabay)

All'ospedale Bambino Gesù di Roma è stata salvata la vita ad una bambina di tre anni. Era affetta da miocardiopatia dilatativa ed è in lista di trapianto di cuore, ma dopo essere stata operata il 2 febbraio, grazie ad un cuore artificiale salvavita inserito con un particolare intervento, la piccola è salva: si è utilizzato un piccolo dispositivo miniaturizzato di assistenza ventricolare. Ora la bimba è in buone condizioni. Si tratta del secondo intervento al mondo di questo genere, con il primo che risale allo scorso 2012 sempre presso l'ospedale della capitale. Alla piccola già le era stato trapiantato un cuore artificiale collegato ad un macchinario esterno, chiamato Berlin Heart; rimosso questo dispositivo, però, la bambina ha avuto un episodio di emorragia cerebrale. Successivamente è stata sottoposta ad un sistema temporaneo di assistenza cardiocircolatoria a causa di una infezione e per salvarle la vita è stato necessario installare un mini-cuore, attraverso un cavo addominale. Ora la bambina è stata estubata.

Infant Jarvik, il cuore salvavita per i bambini

L'intervento salvavita è stato eseguito dal dottor Antonio Amodeo, insieme ad una equipe composta dall'ente statunitense per i farmaci Food and drug administration (Fda), al Ministero della Salute e al Comitato etico dell'Ospedale. E' stato un intervento delicato e raro: come spiega l'Ansa, le condizioni della bambina sono buone e può attendere più serenamente il trapianto. L'operazione è stata anche un modo per sperimentare il primo dispositivo miniaturizzato di assistenza ventricolare intracorporeo per i bambini sotto i 25 chili di peso chiamato Infant Jarvik 2015, un cuore artiificiale di diametro di 15mm e 50 grammi di peso. Può essere uno strumento utile per tutte le problematiche cardiache congenite, come le insufficienze cardiache. Grazie alla competenza dello staff del Bambino Gesù, l'ente statunitense ha approvato questa sperimentazione pilota per il nuovo dispositivo che permette ai soggetti in attesa di trapianto di non avere bruschi cali o infezioni.

