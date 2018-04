Sindrome dell'occhio secco / La malattia cronica rischia di compromettere la vita, ecco cosa fare

Sindrome dell'occhio secco, una malattia cronica che rischia davvero di compromettere la vita di chi l'accusa. Ecco cosa fare e i possibili rimedi nel caso questa dovesse verificarsi.

In merito alla sindrome dell'occhio secco ha parlato tramite le pagine online de La Stampa Maurizio Rolando, direttore del Centro superficie oculare IsPre Oftalmica che si trova a Genova. Questi ha sottolineato: "La sindrome dell'occhio secco è una condizione davvero molto comune. Questa aumenta con l'età soprattutto nelle donne. Si stima circa il 12-16% della popolazione abbia sintomi che si possono ricondurre a questo disturbo. Spesso non viene riconosciuta come una condizione patologica e di conseguenza non si agisce con terapie mirate. La diagnosi tempestiva è invece il presupposto per una gestione corretta del problema". L'esperto sottolinea come questo problema possa influire non solo sulla capacità di lettura e di visione, ma anche ovviamente su situazioni più pericolose come quella della guida e quindi può limitare e non poco la quotidianità di chi ne soffre.

COS'È LA SINDROME DELL'OCCHIO SECCO?

Spesso sottovalutata la sindrome dell'occhio secco può portare a diversi disturbi molto complicati poi da risolvere. Si tratta di una malattia cronica che può essere accentuata dalle troppe ore davanti a pc o smartphone e porta a dolore agli occhi, secchezza o eccessiva lacrimazione, irritazione, fotofobia e addirittura visione offuscata. Gli specialisti sottolineano che il primo passo da compiere è un'anamnesi accurata e che vada soprattutto a capire quali sono i sintomi e i fattori scatenanti. Sono infatti diversi i motivi per cui questa si può verificare dal normale invecchiamento fino a dei fattori ambientali indipendenti dal soggetto come l'inquinamento. Una volta arrivata la diagnosi sarà molto importante evitare un peggioramento e seguire i consigli dello specialista che portano spesso all'utilizzo di sostituti lacrimali ad ampio spettro. Ovviamente è molto importante l'igiene della palpebra.

