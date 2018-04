Vaccini/ Aumentano le coperture: l'esavalente supera il 95% in ben 11 regioni del nostro paese

Vaccini, aumentano le coperture in Italia: l'esavalente supera il 95% in ben 11 regioni del nostro paese. I dati del 2017 invertono quelle che sono state le tendenze degli ultimi anni.

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Vaccini

Il Ministero della Salute in termini di vaccini ha sottolineato: "Le coperture vaccinali rappresentano l'indicatore per eccellenza delle strategie vaccinali poiché forniscono informazioni in merito alla loro reale implementazione sul territorio e sull'efficienza del sistema vaccinale. Sebbene universalmente la vaccinazione sia considerato uno strumento straordinariamente efficace e sicuro per la prevenzione delle malattie infettive, dal 2013 al 2016 le coperture vaccinali hanno dimostrato un trend in diminuzione scendendo al di sotto della 95%". Numeri importanti che vengono riportati dall'edizione online de La Stampa dove viene spiegato come il nostro paese stia andando verso una evoluzione davvero molto positiva in maniera. L'obiettivo è quello di rendere queste malattie un brutto ricordo anche perchè in alcuni casi si sono mostrate veramente molto pericolose.

TENDENZE INVERTITE

Le tendenze in merito ai vaccini sono state invertite rispetto agli ultimi anni dal piano presentato in merito al 2017. Questo si può considerare essere l'effetto della legge sull'obbligo entrata in vigore negli ultimi sei mesi per i bambini che frequentano gli asili nido. Il Ministero della Salute ha presentato i dati della vaccinazioni nelle regioni al 31 dicembre dello scorso anno. Grande crescita per l'esavalente che supera il 95% in ben 11 regioni del nostro paese. Per vaccino esavalente si intende quello contro epatite B, emofilo b, difterite, polio, pertosse e tetano. Invece il quadrivalente, per morbillo, rosolia e pertosse, ha superato comunque un buon 90%. Sicuramente è un grande incentivo per andare incontro a un futuro in cui queste malattie, a volte anche molto gravi, possano essere definitivamente superate.

© Riproduzione Riservata.