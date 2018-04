Cervelli di maiale in vita per 36 ore fuori dal corpo/ Neuroscienze, straordinaria scoperta a Yale

E’ decisamente straordinaria la scoperta effettuata negli scorsi giorni da un gruppo di ricercatori. Siamo nella famosa università di Yale, negli Stati Uniti, dove degli studiosi sono riusciti a tenere in vita dei cervelli di maiali… lontani dal corpo degli stessi. In totale sono stati utilizzati ben 200 cervelli, che hanno continuano a dare segnali per 36 ore. Attraverso una nuova tecnica di irrorazione sanguigna, i cervelli ottenuti da un mattatoio sono stati di fatto rianimati, e le cellule nervose sono apparse sane e attive, con l’organo che sembrava tutt’altro che morto, bensì vivo e in salute. Secondo gli esperti delle neuroscienze, come sottolineato da TgCom24.it, tale grandiosa scoperta potrebbe essere applicata a malattie del cervello umano, come ad esempio l’Alzheimer e i tumori.

“IL CERVELLO E’ DANNEGGIATO MA LE CELLULE SONO VIVE”

La scoperta è stata presentata in un convegno sulle neuroscienze organizzato dai National Institutes of Healt, ma per ora non è stata ancora pubblicata su alcuna rivista scientifica. I cervelli rianimati, analizzati con l'elettroencefalogramma, evidenziavano un’onda piatta, molto simile a quando si è in stato di coma, mentre i neuroni apparivano vivi e vegeti. «Anche se il cervello è danneggiato, le cellule sono vive, dunque si tratta di un organo vivente – le parole di Steve Hyman, uno degli specialistici che ha valutato la ricerca, al Mit Technology Review - si tratta di un risultato ad un livello estremo di conoscenza tecnica, ma non così diverso da quanto avviene nella conservazione di un rene». Resta da capire se il cervello piatto ma attivo, sia da considerare vivente o meno. Nel primo caso, vi sarebbero implicazioni anche dal punto di vista etico e morale.

