La formica kamikaze / Per difendere la sua colonia si fa esplodere, la scoperta nel sud-est asiatico

La formica kamikaze, scoperta nel sud-est asiatico: si fa esplodere per difendere la sua colonia. La Colobopsis explodens è un esemplare trovato nel Borneo, studi di approfondimento in atto.

27 aprile 2018 Matteo Fantozzi

La formica kamikaze

Nel libro Adventures Among Ants, Avventura fra le formiche, l'etologo Mark Moffett aveva già parlato di formiche in grado di esplodere nel caso dell'arrivo di un potenziale pericolo. Pare che lo scienziato abbia effettuato questa scoperta a margine di una spedizione nel Borneo, dove è stato in grado di preparare una trappola con del miele alla base di un albero dove c'era una colonia di formiche cilindriche. Questa avrebbe però attirato un'altra specie di formiche al suo interno che si sono scagliate contro le ''nemiche'' proprio facendosi letteralmente esplodere e rilasciando la sostanza giallastra addirittura in grado di uccidere le altre. Mark Moffett prova a dare anche una spiegazione filosofica di questo particolare, quando spiega che una colonia di formiche è come se fosse un organismo intero, disposto a sacrificare una parte per salvarne un'altra che sia più importante e più grande.

NUOVA SCOPERTA IN BORNEO

Nuova scoperta che arriva dal Borneo e ci parla delle formiche kamikaze. Si parla di un esemplare davvero molto particolare che per difendere la sua colonia si fa esplodere. Questa specie infatti è in grado dopo l'esplosione di rilasciare un materiale irritante e molto appiccicoso. Questo studio è stato pubblicato sul sito di zoologia Zookeys e appartiene a un catalogo molto più ampio che porterà a ragionare ancora a lungo su questa nuova specie portata alla luce. Delle formiche kamikaze si era però già parlato in precedenza, ma questa è la prima volta che accade in uno studio da considerarsi sistematico. L'esplosione di questo tipo di formiche arriva tramite un meccanismo molto semplice che le porta a contrarsi fino ad autodistruggersi. Questa strategia sarebbe adottata da queste formiche per cercare di allontanare un pericolo come per esempio l'arrivo di un predatore, a questo servirebbe infatti il materiale irritante rilasciato dopo l'esplosione.

© Riproduzione Riservata.