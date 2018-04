La pasta non fa ingrassare/ Studio canadese sulla dieta svela una grande sorpresa...

La pasta non fa ingrassare: studio canadese sulla dieta svela una grandissima sorpresa. Pare infatti che il più grande nemico di chi vuole dimagrire in realtà potrebbe essere un alleato.

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

La pasta non fa ingrassare

Uno studio che arriva da Toronto dimostra che la pasta non farebbe ingrassare come sempre tutti avevano pensato. Questo è stato compito al St. Michael's Hospital di Toronto e che poi è stato pubblicato su BMJ Open. Questa verte soprattutto sull'evidenziare il basso indice glicemico della pasta rispetto a tutti gli altri carboidrati raffinati. Questo permetterebbe di aumentare in maniera meno repentina il livello dello zucchero all'interno del sangue. Si parla di trenta studi che sono stati controllati e presi a random da un campione di oltre duemila soggetti. È stato direttamente John Sievenpiper a spiegare: "Lo studio ci ha rivelato che la pasta non ha contribuito all'aumento di grasso corporeo o peso. In realtà l'analisi ha mostrato una leggera perdita di peso, quindi contrariamente alle preoccupazioni forse la pasta può essere parte di una dieta sana come quella a basso indice glicemico".

LA LOTTA AI CARBOIDRATI

Chi si è almeno messo a dieta una volta nella vita ha sempre e comunque iniziando da eliminare i carboidrati e quindi la pasta e il pane. Una scelta che portava a puntare soprattutto su frutta e verdura, limitando al minimo indispensabile anche il consumo di carne rossa, uova e latticini. Il pesce e la carne bianca invece sono da sempre considerati adatti a chi sceglie un percorso per dimagrire e perdere peso rapidamente. Vi sarà capitato comunque anche di sentir dire di evitare i rimedi fatti in casa, anche perchè è necessario andare ad ascoltare degli specialisti soprattutto se i chilogrammi da perdere sono molti. Una scelta che può portare solo ed esclusivamente a stare meglio perché perdere il grasso in eccesso è un modo per depurare il corpo e renderlo ancora più leggero il fisico. Attenzione però a esagerare perché sono altrettanto grandi i rischi di perdere repentinamente peso.

