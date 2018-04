Le donne hanno più sonno degli uomini?/ Ecco perchè devono dormire 20 minuti di più

Le donne hanno più sonno degli uomini? La National Sleep Foundation negli Stati Uniti ha portato avanti uno studio che sottolinea come abbiano bisogno di venti minuti in più di sonno.

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

La National Sleep Foundation negli Stati Uniti d'America ha condotto uno studio interessante che dimostra come le donne abbiano bisogno di dormire 20 minuti in più in media a notte rispetto agli uomini. A condurre lo studio è stato il dottor Jim Horne che è un neuroscienziato e inoltre direttore a Loughborough, in Gran Bretagna, del Centro di ricerche del sonno dell'Università. La deduzione sarebbe arrivata da un sondaggio aziendale tramite l'uso dei FitBit, braccialetti che misurano l'attività fisica. In media gli uomini dormirebbero sei ore e ventisei minuti, mentre le donne sei ore e cinquanta. Pare che la ragione di questa differenza di tempo si trovi semplicemente nell'architettura del cervello. In Pennsylvania poi si è scoperto che la struttura neuronale delle donne consente di scoprire una migliore cognizione sociale e una capacità analitica superiore e questo renderebbe le donne più performanti nelle attività di tutti i giorni.

Le donne hanno veramente più sonno degli uomini? Difficile capirlo, ma rimane il fatto che diversi studi hanno dimostrato come abbiano più bisogno di loro di dormire. Sicuramente interessante è andare a ricercare le cause di uno studio che ci fornisce al momento pochissimi elementi di giudizio. Fatto sta che di solito si è sempre pensato il contrario, con le donne più attive degli uomini dal punto di vista mentale e pronte anche a dormire di meno. Recenti scoperte hanno invece sottolineato come le donne in media abbiano bisogno di dormire di più degli uomini a parità di età, condizioni di salute e stato sociale. Di certo interessante è cercare di scoprire i motivi che ci hanno portato a delle scoperte davvero molto particolari. I dati sono certi, ma c'è ancora molto da lavorare per arrivare a capirne qualcosa di più e per cercare di dare una spiegazione oggettiva anche al pubblico.

