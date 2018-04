Mangiare meno allunga la vita / È vero che una dieta contenuta rallenta l'invecchiamento?

Un recente studio americano dice che mangiare meno fa invecchiare più lentamente. La restrizione delle calorie infatti farebbe rallentare il metabolismo che così fa sviluppare con meno efficacia il normale invecchiamento. Lo studio ha dimostrato che 34 persone, sottoposte per due anni a un regime di restrizione calorica, hanno rallentato il loro metabolismo. È chiaro che questo non basta per dire che mangiare meno allunga la vita, serviranno infatti altri studi per capire i meccanismi del rallentamento del metabolismo. L'unica raccomandazione è quella di non iniziare a diminuire la propria alimentazione, cercando di trovare dei rimedi fatti in casa, ma di rivolgersi nel caso sempre e comunque a uno specialista. Niente creme o cure particolari la salute passa sempre e comunque prima dalla tavola, l'alimentazione rimane sempre e comunque il primo passo.

Le festività pasquali sono passate molto più rapidamente di quanto potessimo aspettarci, ma ora è tempo di mettersi a dieta in attesa dell'estate. Siamo solo all'inizio di aprile, ma in fondo non manca poi troppo tempo alla prova bikini e forse mettersi a dieta può essere una buona idea. In molti hanno iniziato già da stamattina una dieta con tantissimi suggerimenti che arrivano dalla rete e la ferma convinzione che la migliore scelta rimane sempre quella di rivolgersi a uno specialista per evitare di incorrere in problemi. Perdere peso se si è sopra con i chilogrammi fa senza dubbio bene, ma calare rapidamente può provocare dei problemi anche molto serie. Sarà quindi importante cercare di regolare l'alimentazione in maniera sana e corretta, in modo di mangiare tutto e nelle giuste dosi. Inizia la caccia alle diete, le bilance sono calde ora c'è voglia solo di scendere di peso.

