Morto il ragno più vecchio del mondo: aveva 43 anni/ Femmina di Gaius villous uccisa da una vespa

Morto il ragno più vecchio del mondo: aveva 43 anni, ucciso dalla puntura di una vespa. Scoperto in Australia nel 1974 era diventato importante oggetto di studio.

30 aprile 2018 Emanuela Longo

Morto il ragno più vecchio del mondo (Pixabay)

A fare notizia oggi è la morte di un ragno, non uno qualsiasi ma il più vecchio del mondo. Ad ucciderlo non sarebbe stata né la mano umana né l'età avanzata, bensì una più pericolosa puntura di vespa. L'esemplare passato a miglior vita aveva ben 43 anni ed era una femmina di Gaius villous, scoperta nel 1974 in Australia. Come rivela l'agenzia di stampa Ansa, il ragno di cui oggi se ne piange la scomparsa, scientificamente parlando aveva una enorme importanza: dalla sua scoperta, nella riserva di North Bangulla dove viveva, era divenuto oggetto di studio di numerosi esperti che ne avevano osservato il comportamento nel suo habitat naturale sotto il nome di "numero 16". A darne il triste annuncio, rivelando al mondo intero la sua dipartita alla veneranda età di 43 anni, sono stati gli stessi ricercatori dell'Università Curtin di Perth, attraverso le pagine della rivista Pacific Conservation Biology. La ricercatrice Leanda Mason ha spiegato quanto sia importante, da un punto di vista scientifico, lo studio del ragno beffato da una vespa: "La sua vita notevole ci ha permesso di studiare ulteriormente il comportamento del ragno a porta-trappola e le dinamiche della popolazione".

IL PRECEDENTE RECORD

Quello segnato da "numero 16" era un record incredibile dal punto di vista della longevità. Basti pensare che il precedente record appartenente ad un ragno era stato segnato da una tarantola messicana, poi morta a 28 anni. La femmina di gaius villosus, della famiglia degli idiopidae, era stata scoperta da Barbara York Main, oggi 88enne, durante uno studio sulle tane nella regione di Wheatbelt. Il ragno che per anni è stato oggetto di studio, è molto grosso ma non per questo pericoloso per l'uomo, sebbene il suo morso sia molto doloroso. Vive solitamente nei buchi del terreno chiusi con un coperchio di ragnatela e scatta all'esterno solo per catturare le sue prede, motivo per il quale viene chiamato "ragno a porta-trappola". Il fatto che l'esemplare in oggetto fosse rimasto in vita così a lungo ne fece di lui un vero record in quanto tale categoria di aracnide vive in media tra i 5 ed i 20 anni. Minacciato dal riscaldamento globale e dalla deforestazione, in Australia è possibile incontrarlo anche nei giardini domestici.

© Riproduzione Riservata.