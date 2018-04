Stress, aumenta con il caldo/ Colpa di un ormone: il cortisolo tende a crescere nei mesi più caldi

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Stress, aumenta con il caldo (Foto: LaPresse)

L'estate porta con sé buonumore, ma non mancano momenti nei quali ci si sente più nervosi del solito. Sono quelli nei quali fa più caldo, perché il cortisolo tende ad aumentare proprio quando le temperature aumentano. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Scienze Mediche di Poznan, in Polonia, secondo cui l'estate è la stagione più stressante. La questione non verte sul fatto che il caldo può risultare molto fastidioso, ma è scientifica: la colpa è degli ormoni. Dalla ricerca, presentata da poco a San Diego in occasione del meeting annuale dell'American Physiological Society (APS), è emerso che l'estate, quindi non l'inverno, è la stagione in cui è più probabile che ci siano livelli più alti nel sangue degli ormoni dello stress. Questa scoperta contraddice l'idea che l'inverno sia più difficile da sopportare e che l'estate sia invece più gradita. Il cortisolo, definito proprio “l'ormone dello stress”, viene rilasciato nel flusso sanguigno durante situazioni stressanti perché aiuta a regolare i livelli corporei di zucchero, sale e liquidi. Inoltre, aiuta a ridurre l'infiammazione ed è fondamentale per il mantenimento della salute in generale.

STRESS, AUMENTA CON IL CALDO: LO STUDIO POLACCO

I livelli di cortisolo possono cambiare nelle fluttuazioni giornaliere a causa di malattie, mancanza di sonno e alcuni farmaci. Generalmente sono più alti al mattino, poi diminuiscono gradualmente durante il giorno e in particolare la sera per mantenere il giusto ritmo di sonno. I ricercatori hanno scoperto anche che i livelli di cortisolo cambiano anche in base alle stagioni. Per lo studio è stato preso in esame un gruppo di studentesse di medicina in due giorni separati in inverno e poi in estate. Ogni due ore sono stati prelevati campioni di saliva per ciascun periodo di test, per un ciclo completo di 24 ore. In questo modo è stato possibile misurare i livelli di cortisolo e i marcatori di infiammazione. Le studentesse hanno anche completato un questionario sul proprio stile di vita, sulle loro abitudini di sonno, sull'alimentazione e i livelli di attività fisica. I ricercatori dopo aver analizzato il materiale raccolto hanno rilevato che i livelli di cortisolo sono stati più alti quando i test sono stati eseguiti in estate, mentre i livelli di infiammazione non sono cambiati tra le stagioni in maniera significativa.

