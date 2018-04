Cicciobello Morbillino guarisce per “magia”, ma è bufera / Virologo Burioni: “Banalizzata una malattia seria”

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Giochi Preziosi ha lanciato una nuova versione di Cicciobello che sta facendo discutere: si chiama Morbillino e ha puntini rossi su braccia, gambe e viso. Anche lui si è ammalato di morbillo, evidentemente non era stato vaccinato... Nella confezione però ci sono piccoli cerotti e salviette con relative spiegazioni per farlo guarire. Come per magia, basta strofinare un po' per far passare il morbillo. «Che cosa ha Cicciobello? È tutto coperto di pois! Aiutalo a guarire con i cerottini, la cremina e la magica salvietta!», recita la pubblicità di Cicciobello Morbillino che ha già scatenato l'indignazione dei social. Tra post e tweet spicca il messaggio del virologo Roberto Burioni, che da tempo conduce una battaglia per la vaccinazione. Attendiamo Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi geni che banalizzano malattie gravi senza rispetto per i malati e per i loro familiari. E pensare che me la prendo con gli antivaccinisti». Prima del virologo era intervenuto Salvo Di Grazia, un medico giornalista molto noto sui social. «Da oggi Cicciobello morbillino. Con il suo carico di virus si riempie di puntini rossi sul viso che vanno via se strofini la salvietta magica. Ma attenzione, in alcuni Cicciobelli la salvietta non funziona e Cicciobello finisce in rianimazione intubato con encefalite virale».

Cicciobello Morbillino rischia di banalizzare una malattia che può causare gravi conseguenze e che in certi casi può rivelarsi anche mortale. Questa è la sensazione che hanno anche medici, genitori e associazioni che promuovono la diffusione dei vaccini. C'è ad esempio l'associazione IoVaccino che ha affrontato il tema inizialmente con un pizzico di sarcasmo sulla sua pagina Facebook. «È evidente che il bambolotto è stato vaccinato e quel rash è un effetto della vaccinazione (che, ricordiamo, capita solo nel 5% dei vaccinati). Il bambolotto sta benissimo, è sano, protetto e non è contagioso! Infatti, se il bambolotto avesse il morbillo, non sarebbe venduto con la salvietta magica e i cerottini ma con il kit di intubazione tracheale, una macchina per il supporto ventilatorio e i liquidi da infondere per via endovenosa. Giusto, Giochi Preziosi? Non era vostra intenzione banalizzare una malattia che continua a uccidere 400 bambini al giorno e in Italia ha già ucciso 3 persone nei primi 3 mesi del 2018, vero?». Il lancio del bambolotto Cicciobello Morbillino è avvenuto il primo aprile, motivo per il quale molti pensavano ad uno scherzo con finalità di marketing, invece esiste davvero. Per ora Giochi Preziosi non ha ancora replicato sui social, dove si stanno accumulando messaggi di protesta.

