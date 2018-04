Fotografato l'istinto materno/ Cervello e neuroni: lo genera un'onda di dopamina

Fotografato l'istinto materno, cervello e neuroni: lo genera un'onda di dopamina all'interno del sistema nervoso. Lo svela uno studio della Nyu School of Medicine pubblicato da Neuron.

04 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Incredibile è la scoperta riportata dalla rivista ''Neuron'' che svela come sia stato ''fotografato'' l'istinto materno all'interno del cervello. Questo infatti è rappresentato da una serie di segnali cerebrali che portano i neuroni a produrre dopamina, la sostanza in questione crea il sentimento della soddisfazione. Lo studio è stato portato avanti da alcuni scienziati della Nyu School of Medicine che hanno sottolineato come l'istinto materno appunto sia generato all'interno del cervello. Tra questi Senior Dayu Lin, docente di Neuroscienze, afferma con certezza come questo ora possa essere considerato un dato di fatto. La scoperta porterebbe a dare una spiegazione anche ai comportamenti materni della razza umana e suggerisca in maniera naturale alle neomamme i modi di comportarsi. Spiega: "Riteniamo che questi risultati ribaltino l'idea che il sistema della dopamina produca una ricompensa solo dopo un comportamento, sostenendo ora invece che esso può guidare le azioni prima che si avverta qualsiasi tipo di soddisfazione".

UN ORGANO MISTERIOSO A AFFASCINANTE

È inutile sottolinearlo perché è evidente che il cervello è l'organo più misterioso del corpo umano. Questi infatti rispetto agli altri è l'unico sul quale la medicina si può considerare ancora indietro. Le cellule che lo formano, i neuroni, sono gli unici del corpo che non sanno rigenerarsi, anche se recenti scoperte cercano di dire qualcosa di diverso. Inoltre sono moltissime le patologie che non hanno una spiegazione chiara a livello biologico, tanto che si brancola nel buio cercando di capire se affidarsi a volte a uno psicologo, uno psichiatra o un neurologo. Fatto sta che nonostante sia l'organo più complesso del nostro sistema è anche il più affascinante e quello che ci dona le nostre peculiarità, il carattere, l'intelligenza e anche i sentimenti nonostante questi ultimi spesso si attribuiscono al cuore. Curioso constatare che se il cervello è quello in grado di trovare una soluzione, per noi su di lui è molto difficile avere delle certezze.

