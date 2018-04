Tumore alla prostata/ Ecco quando è necessaria la risonanza magnetica per evitare il carcinoma

04 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Tumore alla prostata

Il tumore alla prostata è una delle grandi paure di ogni uomo superata una determinata età. Per questo è importante uno screening continuo delle sue attività e controlli medici periodici. Ma quando è necessario effettuare una risonanza magnetica per verificarne le condizioni. Se il valore del Psa è alto sarà necessario effettuare una biopsia, questo è uno dei modus operandi più comuni negli uomini che hanno superato i cinquant'anni. Si tratta però di un esame piuttosto invasivo che oltre tutto rischia anche di non essere così preciso nel diagnosticare lo stato di salute della prostata. È così che la risonanza magnetica può essere più precisa e sicuramente meno invadente di altri esami. Con questa si può raggiungere il doppio obiettivo che ci porta alla scoperta delle neoplasie eventualmente attive e riduce la diagnosi di tumori indolenti. Va ricordato che il valore del Psa deve essere minore od uguale a 2.5 fino ai 50 anni e che poi passa a 3.5, 4.5 e addirittura 6.5 nei decenni successivi.

COS'È LA PROSTATA E A COSA SERVE

Che cos'è e a cosa serve al prostata? Si tratta di una ghiandola che fa parte dell'apparato genitale maschile di tutti i mammiferi. Questa ha diversi compiti, come quello di emettere il liquido prostatico che è uno dei fattori costituendi di quello seminale. Sicuramente quella dell'uomo è tra le più sviluppate rispetto alle varie specie. Purtroppo oltre al carcinoma sono tantissime le patologie che la possono colpire come per esempio l'iperplasia prostatica benigna. Proprio perché soggetta a diversi problemi col passare del tempo è necessario che l'uomo la controlli con esami periodici e molto approfonditi. C'è da sottolineare che la prostata è irrorata da rami di grandi arterie che sono sicuramente molto importanti per la sua funzionalità e perché necessari nel ricambio di sangue al suo interno. Inoltre questa ghiandola è dotata anche di un plesso venoso anteriore.

