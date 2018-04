Stati Uniti, batterio da incubo / Resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo

Stati Uniti, batterio da incubo: resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo. Il rapporto Cdc Vital Signs lancia allarme, davvero ci saranno rischi in merito?

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Stati Uniti, batterio da incubo

La minaccia dei batteri che arriva dagli Stati Uniti ha sicuramente creato un po' di preoccupazione generale, con la possibilità che si stia attuando una strategia di contenimento. Questi virus immuni agli antibiotici potrebbero infatti causare delle epidemie e gettare nel panico generale. Sarà molto importante in questo senso la ricerca per capire come ostacolare la trasmissione di questi virus. Ha parlato il vice direttore della Cdc Anne Schuchat che ha spiegato: "Lo studio del Cdc ha identificato diversi pericolosi agenti patogeni che si nascondono e possono causare infezioni difficili o addirittura impossibili da trattare. E' rassicurante però vedere che gli esperti, utilizzando una strategia di contenimento, riescano a identificare questi batteri resistenti prima che abbiano la possibilità di diffondersi". Ovviamente la speranza è che prima del diffondersi di questo virus ci sia la possibilità di fermarlo ed evitare pericolose ripercussioni.

BATTERI DA INCUBO

Arriva una pesante minaccia dagli Stati Uniti d'America dove tramite un rapporto Cdc Vital Sign è stato lanciato un appello in merito a una serie di batteri da incubo che starebbero invadendo il paese e presto potrebbero arrivare anche nel resto del mondo. La gravità è dettata dal fatto che questi batteri resistono a qualsiasi tipo di antibiotico e non esistono al momento delle vere e proprie contromisure in merito. Questo rischia di causare epidemie e anche un'allarme generale difficile da gestire. Il rapporto in questione è stato pubblicato dall'organismo americano Centers for Disease Control and Prevention riconoscibile appunto dalla sigla Cdc. Sarà importante ora cercare di trovare delle contromisure per evitare che questo virus possa creare dei problemi davvero difficili da superare. Non si dovrà sottovalutare nessun aspetto con il rischio di contagio che è una preoccupazione più che lecita.

© Riproduzione Riservata.