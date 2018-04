Dieta del brodo/ Ecco come dimagrire 6 kg in appena 21 giorni: cosa si mangia?

Dieta del brodo, ecco come dimagrire ben 6 chilogrammi in appena 21 giorni. Ecco come funziona e cosa si mangia, ma può essere un rischio per il nostro stato di salute?

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Dieta del brodo

La dieta del brodo sta prendendo molto piede in queste settimane, ma siamo sicuri che non crei dei problemi alla nostra salute? La cosa fondamentale, prima di seguire qualsiasi rigido piano alimentare, è quella di rivolgersi con attenzione a una persona che abbia esperienza nel campo in questione e che possa darci dei consigli anche in base al nostro stato di salute. Ci sono alcune patologie, o anche semplicemente persone con alcune carenze, che non possono permettersi di eliminare completamente dalla loro dieta alcuni elementi per tre giorni alla settimana. Quindi come di fronte a ogni piano nutrizionale più che guardare quello che si mangia in sé sarà importante valutare di caso in caso qual è la situazione fisica corrente e se sarà necessario prendere dei provvedimenti per evitare che la dieta invece di creare benessere porti a conseguenze veramente molto pericolose.

COME FUNZIONA?

Tra i tanti regimi alimentari diffusi nel dopo Pasqua e in vista della prova costume c'è sicuramente la dieta del brodo come quella più diffusa e chiacchierata. Andiamo a vedere da vicino come funziona. Praticamente ci sono dei giorni della settimana in cui si mangia appunto solo del brodo, mentre altri in cui si affronta un regime alimentare sano. Tre giorni alla settimana si potrà mangiare normalmente con alcune accortezze come evitare bibite gasate e zuccherate, dolci e snack, mentre altri tre giorni si dovrà mangiare solo del brodo. La domenica poi rimane una giornata libera in cui potersi concedere qualcosa di più, evitando comunque di abbuffarsi e di esagerare. Viene da dire come si potranno sopportare i tre giorni di brodo, in questi infatti si potrà anche aggiungere la presenza di alcuni spuntini di frutta oltre a verdure cotte o crude a scelta sempre in quantità controllate.

