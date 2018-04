Limone e Zenzero/ Ecco cosa accade al corpo e allo stomaco se si bevono insieme

Limone e Zenzero, ecco cosa accade al corpo umano e al suo stomaco se si bevono insieme. Proprietà, benefici e usi di questi due splendidi elementi curativi.

07 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Limone e Zenzero

Zenzero e limone sono due prodotti naturali utilizzati molto da chi vuole purificarsi dopo un periodo in cui magari ha mangiato troppo e male. Sono sicuramente molto benefici per la salute, ma ci sono diversi appunti da fare. Inoltre questa accoppiata è molto interessante anche per chi vuole perdere peso. Assunti insieme soprattutto se in una bevanda calda possono controllare il senso di appetito, con lo zenzero che ha un forte potere nell'attivare il metabolismo. All'interno dello stomaco i due elementi riescono ad aiutare la digestione, perché evitano la formazione di gas intestinali e quella che viene chiamata fermentazione. La Vitamina C presente soprattutto all'interno del limone poi può dare anche benefici per l'influenza e nel combattere contro diversi batteri che possono danneggiare il nostro stato di salute. Inoltre c'è da dire che l'accoppiata se ben bilanciata ha anche un ottimo sapore.

LE QUALITÀ DEI DUE ELEMENTI

Lo zenzero è una pianta erbacea che ha origine nell'estremo oriente appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae. Si calcola che per 100 grammi di zenzero ci siano appena 80 calorie e la composizione ci porta a 0.8 grammi di grassi di cui 0.2 saturi, 0.2 polinsaturi e 0.4 monoinsaturi. All'interno dello stesso quantitativo di zenzero non c'è traccia di colesterolo, 13 mg di sodio, 415 mg di potassio, 18 g di carboidrati e 1.8 g di proteine. Lo zenzero è ricco di Vitamina C, Vitamina B6 e soprattutto Calcio e Magnesio. Il limone invece è il frutto di un albergo che appartiene alla famiglia delle Rutaceae. Per 100 grammi di limone ci sono 29 calorie, con 0.3 g di grassi, non troviamo colesterolo ma 2 mg di Sodio, 138 di Potassio, 9 g di Carboidrati e 1.1 g di Proteine. E' un frutto decisamente ricco di Vitamina A, C, Calcio e Magnesio. Entrambi possono avere anche altri usi oltre l'assunzione, perchè sono dei potenti disinfettanti.

