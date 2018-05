Allarme allergie / Oggi è il giorno dell'esplosione dei problemi legati alle graminacee

Allarme allergie, oggi è il giorno dell'esplosione dei problemi legati alle graminacee: primo maggio D-Day. Consigli e rimedi per cercare di alleviare le difficoltà vissute in questo periodo

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Allarme allergie

Quali sono i rimedi per limitare l'allarme allergie? Ce ne sono diversi, ma di sicuro alcuni potrebbero essere immediati e atti a prevenire eventuali problemi. Ovviamente laddove possibile sarebbe meglio evitare l'esposizione a carichi allergenici. Le giornate secche poi possono essere quelle più pericolose per quanto riguarda chi soffre soprattutto per i pollini. Fare la doccia quotidianamente, lavando anche i capelli, libera il nostro corpo di eventuali residui. Tornando a casa poi sarebbe prudenza intelligente cambiare le calzature, per evitare di portare anche dentro il nostro appartamento quello che abbiamo trovato fuori e che ci potrebbe dare fastidio. Fumare poi è sempre sconsigliato, ma quello è un discorso che riguarda non solo le allergie ma in generale lo stato di salute. Questi consigli non possono evitare del tutto l'esposizione all'allergia, ma comunque potrebbero dare una mano a isolare le possibilità di essere colpiti da un attacco.

SCATTA IL D-DAY

Oggi è il primo maggio e scatta il D-Day per le allergie alle graminacee. Si tratta di un giorno importante in questo senso perché tutti gli anni scatta l'allarme che potrebbe portare all'esplosione dei sintomi legati alle allergie. Si inizierà infatti con l'arrivo della bella stagione a passare più tempo possibile all'aria aperta con sempre maggiori possibilità di esporsi a raffreddori tipici della stagione. Ma cos'è un'allergia? Si tratta di una reazione del sistema immunitario agli allergeni presenti nell'aria tra questi ovviamente proliferano i pollini. Cosa succede? I sintomi sono quello di occhi gonfi, naso otturato e in generale le vie respiratorie che sono affaticate. Esistono diversi rimedi da quelli fatti in casa fino a medicine in grado di sistemare la situazione. Inutile dirlo che anche per questo mangiare nella maniera corretta può portare solo ed esclusivamente dei giovamenti.

